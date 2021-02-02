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Motorista perdeu o controle

Carreta desce ladeira e atinge carros, árvore e muro em Cachoeiro

Uma carreta desceu uma pequena ladeira e atingiu dois veículos, além de bater em uma árvore e em um muro. Um homem que estava em um dos carros atingidos teve ferimentos leves. Acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (1)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

02 fev 2021 às 12:08

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 12:08

Além de dois veículos, a carreta também atingiu uma árvore e por pouco não quebrou um muro. Uma pessoa ficou levemente ferida
Carreta desce ladeira e bate em carros em Cachoeiro Crédito: Internauta
Um acidente assustou moradores que estavam na Avenida Leopoldina Smarzaro, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início da noite desta segunda-feira (1). Uma carreta desceu uma pequena ladeira e atingiu dois veículos, além de bater em uma árvore e em um muro. Um homem que estava em um dos carros atingidos teve ferimentos leves.
Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta informou que, ao realizar uma manobra, perdeu o controle do veículo e acabou descendo a ladeira e atingindo um carro que estava estacionado. A caminhonete atingida ficou totalmente destruída e bateu em outro veículo, que estava com o motorista dentro.
Ainda de acordo com a PM, o homem que estava no carro ficou levemente ferido e disse que iria procurar um atendimento médico. Na manhã desta terça-feira (2), os veículos já haviam sido retirados do local. A árvore que foi atingida pela carreta chegou a ser arrancada com o impacto da batida. No muro, ficaram as marcas da colisão.

Carreta desce ladeira e bate em carros em Cachoeiro

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