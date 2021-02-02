Carreta desce ladeira e atinge carros, árvore e muro em Cachoeiro

Um acidente assustou moradores que estavam na Avenida Leopoldina Smarzaro, no bairro Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no início da noite desta segunda-feira (1). Uma carreta desceu uma pequena ladeira e atingiu dois veículos, além de bater em uma árvore e em um muro. Um homem que estava em um dos carros atingidos teve ferimentos leves.
Segundo a Polícia Militar, o motorista da carreta informou que, ao realizar uma manobra, perdeu o controle do veículo e acabou descendo a ladeira e atingindo um carro que estava estacionado. A caminhonete atingida ficou totalmente destruída e bateu em outro veículo, que estava com o motorista dentro.
Ainda de acordo com a PM, o homem que estava no carro ficou levemente ferido e disse que iria procurar um atendimento médico. Na manhã desta terça-feira (2), os veículos já haviam sido retirados do local. A árvore que foi atingida pela carreta chegou a ser arrancada com o impacto da batida. No muro, ficaram as marcas da colisão.