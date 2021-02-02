Acidente com Transcol trava trânsito na Segunda Ponte

Um acidente envolvendo uma moto, um carro e um ônibus do Transcol travou parcialmente o trânsito na Segunda Ponte, no sentido Vitória, na manhã desta terça-feira (2).
A colisão aconteceu por volta das 9h. Não houve registro de mortes, mas uma pessoa ficou ferida e foi atendida por uma ambulância no local.
Por causa do acidente, o trânsito ficou congestionado na Segunda Ponte e nos acessos à via, na BR 262, em Cariacica, e na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. A Cinco Pontes, opção para quem quer evitar o congestionamento na Segunda Ponte, também apresentou lentidão. Por volta das 11h30, a situação já estava normalizada no trecho após a retirada dos veículos.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) foi procurado para falar sobre o acidente e disse que a empresa responsável pelo coletivo informou que o motorista do ônibus seguia no sentido Vitória, quando o motociclista, ao passar no corredor, bateu em outro veículo e caiu. A moto acabou sendo arremessada na lateral do ônibus. No momento do acidente havia cerca de 25 pessoas no interior do coletivo, mas nenhuma delas se feriu.