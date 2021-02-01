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Acidente

Mulher com bebê de colo é atropelada por moto em Cachoeiro

A vítima atravessava a rua Bernardo Horta, no Centro, quando foi atingida por uma motocicleta. O condutor da moto também ficou ferido, já o bebê não ficou machucado, segundo a Polícia Militar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 fev 2021 às 19:41

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:41

Acidente deixoi
Acidente deixou motociclista e vítima feridos Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Uma mulher carregando um bebê de colo ficou ferida na tarde desta segunda-feira (01) no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Ela tentava atravessar uma rua quando foi atingida por uma motocicleta. A criança, segundo a Polícia Militar, não ficou ferida.
Ainda de acordo com informações da PM, a mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros após o atropelamento que aconteceu na frente de um supermercado, na rua Bernardo Horta. No local, não há faixa de pedestres.
A mulher foi levada para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e o estado de saúde dela não foi informado. O piloto da motocicleta também foi resgatado por uma ambulância municipal.

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