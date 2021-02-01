Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Cachoeiro

Segundo moradores, ao dar marcha ré o caminhão acabou batendo em um poste e a estrutura caiu, fechando a rua por volta das 8h.

A concessionária de energia EDP informou que nesta tarde (01) as equipes finalizaram o serviço de substituição do poste e reparo da rede afetada. Cerca de 100 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido por conta do acidente.