Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Cachoeiro

A manobra de um caminhão derrubou um porte na rua Manoel Pereira da Silva, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (01) e interrompeu o fornecimento de energia por horas no local. Por sorte, ninguém ficou ferido.
Segundo moradores, ao dar marcha ré o caminhão acabou batendo em um poste e a estrutura caiu, fechando a rua por volta das 8h.
A concessionária de energia EDP informou que nesta tarde (01) as equipes finalizaram o serviço de substituição do poste e reparo da rede afetada. Cerca de 100 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido por conta do acidente.