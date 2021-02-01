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Acidente

Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Cachoeiro

Cerca de 100 pessoas ficaram sem energia elétrica com a derrubada do poste e dos fios na rua Manoel Pereira da Silva, no bairro Aeroporto
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 fev 2021 às 16:32

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:32

Caminhão derruba poste e deixa moradores sem energia em Cachoeiro Crédito: Redes sociais
A manobra de um caminhão derrubou um porte na rua Manoel Pereira da Silva, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo. O acidente foi registrado na manhã desta segunda-feira (01) e interrompeu o fornecimento de energia por horas no local. Por sorte, ninguém ficou ferido. 
Segundo moradores, ao dar marcha ré o caminhão acabou batendo em um poste e a estrutura caiu, fechando a rua por volta das 8h.
A concessionária de energia EDP informou que nesta tarde (01) as equipes finalizaram o serviço de substituição do poste e reparo da rede afetada. Cerca de 100 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido por conta do acidente.

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