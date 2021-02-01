Carreta tomba em curva na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

Questionada sobre a ocorrência recorrente de acidentes no trecho, o DER se pronunciou no sentido de que o trecho é constantemente monitorado e não há nenhuma irregularidade no projeto ou na obra. O órgão reforçou a importância da cautela e atenção dos motoristas e carreteiros ao trafegarem pelas vias de perímetro urbano, principalmente em trechos com curvas, já que a Leste Oeste é uma rodovia que também recebe muitos ciclistas e pedestres.

O Corpo de Bombeiros informou, por volta das 14h30, que foi acionado nesta segunda-feira (01), por volta das 10h55min, para atender a ocorrência de tombamento de veículo com produto perigoso. O solicitante relatou que uma carreta capotou e estaria vazando óleo na pista. A equipe foi deslocada para o atendimento, e no local, efetuou a limpeza e supressão do vazamento de óleo, sem maiores dificuldades. Não foram constatadas vítimas, e a equipe do Batalhão de Trânsito (BPTran) esteve fiscalizando o local, enquanto os materiais eram retirados da via. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.