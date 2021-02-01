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Sem feridos

Carreta tomba em curva na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica

De acordo com informações do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), uma equipe esteve no local apoiando a PM e o Corpo de Bombeiros, já que foi necessário retirar o grande volume de óleo que escorreu pela pista

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 12:26

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 fev 2021 às 12:26
Em Cariacica
Carreta tombou sozinha na avenida Leste-Oeste Crédito: ASCOM | DER-ES
Uma carreta tombou em uma curva da Rodovia Leste-Oeste, no bairro Campo Belo, em Cariacica, na manhã desta segunda-feira (1º). De acordo com informações do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), uma equipe esteve no local apoiando a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, já que foi necessário retirar o grande volume de óleo que escorreu pela pista. A carreta tombou sozinha na curva e ninguém ficou ferido. Por volta das 16h, o DER informou que o trecho teve passagem liberada.
Questionada sobre a ocorrência recorrente de acidentes no trecho, o DER se pronunciou no sentido de que o trecho é constantemente monitorado e não há nenhuma irregularidade no projeto ou na obra. O órgão reforçou a importância da cautela e atenção dos motoristas e carreteiros ao trafegarem pelas vias de perímetro urbano, principalmente em trechos com curvas, já que a Leste Oeste é uma rodovia que também recebe muitos ciclistas e pedestres.
Em Cariacica
Carreta tombou sozinha na avenida Leste-Oeste Crédito: ASCOM | DER-ES
O Corpo de Bombeiros informou, por volta das 14h30, que foi acionado nesta segunda-feira (01), por volta das 10h55min, para atender a ocorrência de tombamento de veículo com produto perigoso. O solicitante relatou que uma carreta capotou e estaria vazando óleo na pista. A equipe foi deslocada para o atendimento, e no local, efetuou a limpeza e supressão do vazamento de óleo, sem maiores dificuldades. Não foram constatadas vítimas, e a equipe do Batalhão de Trânsito (BPTran) esteve fiscalizando o local, enquanto os materiais eram retirados da via. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.

Atualização

01/02/2021 - 2:40
O Corpo de Bombeiros e o DER enviaram mais detalhes sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.

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