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Resgate

Acidente com família no Caparaó deixa adolescente ferido

Mãe viajava com dois filhos, de 11 e 14 anos, quando perdeu controle da direção. Carro foi parar em matagal às margens da estrada que liga Iúna e Ibitirama
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 fev 2021 às 19:03

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 19:03

Acidente em Iúna deixou um adolescente ferido Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Uma mulher de 32 anos acabou perdendo o controle da direção, o carro saiu da pista e foi parar em  um matagal às margens da estrada que liga Iúna a Ibitirama, no Caparaó capixaba. O acidente foi registrado por volta de 12h30 desta segunda-feira (01). A motorista viajava com os dois filhos, de 11 e 14 anos. O mais velho ficou ferido e o Corpo de Bombeiros fez o resgate do adolescente.
Segundo os bombeiros, a motorista e o filho de 11 anos não tinham ferimentos. O outro filho, de 14 anos, foi socorrido com um corte na perna esquerda e na mão. Todos estavam conscientes e foram levados para Hospital Santa Casa de Iúna. A reportagem não conseguiu contato com o hospital para saber o estado de saúde da vítima.

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