Acidente com família no Caparaó deixa adolescente ferido

Uma mulher de 32 anos acabou perdendo o controle da direção, o carro saiu da pista e foi parar em um matagal às margens da estrada que liga Iúna a Ibitirama, no Caparaó capixaba. O acidente foi registrado por volta de 12h30 desta segunda-feira (01). A motorista viajava com os dois filhos, de 11 e 14 anos. O mais velho ficou ferido e o Corpo de Bombeiros fez o resgate do adolescente.
Segundo os bombeiros, a motorista e o filho de 11 anos não tinham ferimentos. O outro filho, de 14 anos, foi socorrido com um corte na perna esquerda e na mão. Todos estavam conscientes e foram levados para Hospital Santa Casa de Iúna. A reportagem não conseguiu contato com o hospital para saber o estado de saúde da vítima.