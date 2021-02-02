Homem é preso suspeito de matar a ex-mulher a facadas em Ecoporanga

Uma mulher de 30 anos foi morta em Ecoporanga, região Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (1). Cleidiane Gonçalves de Souza Santos foi assassinada com golpes de faca e o principal suspeito, segundo a Polícia Civil, é seu ex-marido, Manoel de Castro Filho, de 45 anos, que teria invadido a casa da vítima.
Cleidiane chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Fumatre, em Ecoporanga. Segundo a ocorrência, ela clamava por sua vida e dizia que o pai do seu filho havia a esfaqueado. Por conta da gravidade dos ferimentos, Cleidiane teve de ser transferida para um hospital no município de Barra de São Francisco, também no Noroeste do Estado, mas não resistiu e acabou falecendo no caminho.
A Polícia Militar conseguiu encontrar o ex-marido de Cleidiane, conhecido como Manelim, no bairro Assentamento Miragem, em Ecoporanga, onde tentou se esconder em uma plantação de café. Em depoimento, ao delegado plantonista, ele negou os fatos.
O delegado de Ecoporanga, Leonardo Amorim, afirma que Manoel foi preso em flagrante por homicídio qualificado praticado no âmbito da Lei Maria da Penha e foi autuado pela prática do crime descrito no Art. 121, parágrafo segundo, VI, (Feminicídio) do Código Penal na forma da Lei Maria da Penha.
Segundo o delegado, Manoel foi conduzido para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco e será encaminhado para o presídio de São Domingos do Norte. As investigações prosseguem para esclarecer a motivação e para apurar se há mais algum envolvido. O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Ecoporanga para que sejam realizadas diligências.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) informou que o homem ainda não havia dado entrada no presídio.