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Criminoso que matou comerciante em 2019 em Vila Velha é preso no ES

Câmeras de videomonitoramento da mercearia flagraram a ação dos bandidos, que vitimou o proprietário do estabelecimento, Availton Soares da Silva, de 56 anos. Crime aconteceu em maio de 2019
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

02 fev 2021 às 17:40

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:40

Dono de mercearia do bairro Ulisses Guimarães foi vítima de criminosos em maio de 2019
Dono de mercearia do bairro Ulisses Guimarães foi vítima de criminosos em maio de 2019 Crédito: Reprodução
O criminoso suspeito de roubar e matar um comerciante a tiros no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, foi preso na tarde da última segunda-feira (1) no bairro Barro Vermelho, em Vitória. O crime aconteceu no dia 12 de maio de 2019. A vítima, identificada como Availton Soares Silva, de 56 anos, foi agredida enquanto estava rendida no chão da mercearia em que era proprietária.
De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o crime de latrocínio tem crescido no Espírito Santo. "É um crime perverso, o maior do código penal. Traz dois objetos jurídicos: o patrimônio e a vida", comentou. A prisão aconteceu por meio  da integração do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), Gianno Trindade, uma câmera de videomonitoramento da própria mercearia flagrou a ação dos bandidos. "O vídeo não pega o momento do disparo, mas a agressividade do autor do crime chutando a vítima no chão é filmada, assim como o momento em que a vítima tenta reagir. Ele morreu com dois tiros: no rosto e no tórax", detalhou.
O criminoso preso na última segunda-feira (1) foi identificado como Willian Honório, conhecido como Tubarão, de 26 anos. O homem também responde por um outro assassinato ocorrido no bairro 23 de Maio, também em Vila Velha. O outro envolvido no caso é um adolescente de 17 anos, que aparece no vídeo indo direto ao caixa.
Willian Honório, vulgo Tubarão, foi o autor dos disparos que matou o dono da mercearia
Willian Honório, vulgo Tubarão, foi o autor dos disparos que matou o dono da mercearia Crédito: Divulgação | Polícia Civil
"O Willian é o que aparece de bermuda vermelha no vídeo. Ele confessou o crime, informou que o comparsa era menor de idade. Em depoimento, alegou que só queria dar um susto na vítima e não matar", afirmou o delegado Trindade.
O delegado-adjunto da DHPP de Vila Velha, Alan Moreno, detalhou que Willian foi reconhecido imediatamente após a polícia iniciar a investigação e logo começou a ser monitorado. "A prisão dele foi durante o dia. Ele 'meio que' se apresentou, não ofereceu resistência, confessou e disse que ia pagar pelo que fez", concluiu.
Willian foi denunciado pelo crime de latrocínio, cuja pena é de 15 a 30 anos de prisão.

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