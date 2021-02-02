Criminoso que matou comerciante em 2019 em Vila Velha é preso no ES

O criminoso suspeito de roubar e matar um comerciante a tiros no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, foi preso na tarde da última segunda-feira (1) no bairro Barro Vermelho, em Vitória. O crime aconteceu no dia 12 de maio de 2019. A vítima, identificada como Availton Soares Silva, de 56 anos, foi agredida enquanto estava rendida no chão da mercearia em que era proprietária.
De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, o crime de latrocínio tem crescido no Espírito Santo. "É um crime perverso, o maior do código penal. Traz dois objetos jurídicos: o patrimônio e a vida", comentou. A prisão aconteceu por meio da integração do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), Gianno Trindade, uma câmera de videomonitoramento da própria mercearia flagrou a ação dos bandidos. "O vídeo não pega o momento do disparo, mas a agressividade do autor do crime chutando a vítima no chão é filmada, assim como o momento em que a vítima tenta reagir. Ele morreu com dois tiros: no rosto e no tórax", detalhou.
O criminoso preso na última segunda-feira (1) foi identificado como Willian Honório, conhecido como Tubarão, de 26 anos. O homem também responde por um outro assassinato ocorrido no bairro 23 de Maio, também em Vila Velha. O outro envolvido no caso é um adolescente de 17 anos, que aparece no vídeo indo direto ao caixa.
"O Willian é o que aparece de bermuda vermelha no vídeo. Ele confessou o crime, informou que o comparsa era menor de idade. Em depoimento, alegou que só queria dar um susto na vítima e não matar", afirmou o delegado Trindade.
O delegado-adjunto da DHPP de Vila Velha, Alan Moreno, detalhou que Willian foi reconhecido imediatamente após a polícia iniciar a investigação e logo começou a ser monitorado. "A prisão dele foi durante o dia. Ele 'meio que' se apresentou, não ofereceu resistência, confessou e disse que ia pagar pelo que fez", concluiu.
Willian foi denunciado pelo crime de latrocínio, cuja pena é de 15 a 30 anos de prisão.