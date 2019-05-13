Homem é morto durante o trabalho em Vila Velha

Um homem de 52 anos foi assassinado a tiros no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, enquanto trabalhava numa mercearia que possuía no bairro. O caso aconteceu neste domingo, por volta das 12h30.

Segundo parentes da vítima, Availton Soares Silva era uma pessoa tranquila e querida pelas pessoas do bairro. “Ele não era de briga e não tinha problema com ninguém. Inclusive, a filha já estava esperando ele em casa para um churrasco quando tudo aconteceu”, disse uma pessoa, que preferiu não se identificar.