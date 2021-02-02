Jovem flagrado nu no ES diz que se arrepende: "Tenho que arcar com as consequências”

Homem é flagrado pilotando moto completamente nu em Baixo Guandu, ES — Foto: Reprodução/ TV Gazeta Crédito: Foto: Reprodução/ TV Gazeta

A situação em que o jovem aparece pilotando nu uma moto ganhou as redes sociais no domingo (31). As imagens, no entanto, foram gravadas no sábado, quando ele estava comemorando antecipadamente o aniversário com seus amigos. “Eles fizeram uma caixinha com dinheiro e disseram que eu só ganharia se fizesse isso”, contou Vinicius.

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O ato, que viralizou na internet no fim de semana, foi realizado na Avenida Dez de Abril, no Centro de Baixo Guandu. Vinícius explicou que não esperava tamanha repercussão: “Nunca imaginei que iria viralizar assim”.

No sábado, as pessoas que estavam no local e presenciaram a ação acionaram a Polícia Militar , que se deslocou até a casa do jovem, mas não o encontrou. Nesta terça-feira, ele foi intimado a prestar explicações à Polícia Civil. Questionado sobre o ato, Vinícius diz que se arrepende.

“Estou ciente do que fiz. Agora tenho que arcar com as consequências. Me arrependo e tenho que pedir desculpas a quem se sentiu ofendido”, disse.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Baixo Guandu e disse que suspeito foi identificado e intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a PC, por nota.