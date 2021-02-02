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Intimado pela polícia

Jovem flagrado nu no ES diz que se arrepende: "Tenho que arcar com as consequências”

O ato aconteceu no último sábado (30) e ganhou repercussão nas redes sociais no domingo (31). A Polícia Civil de Baixo Guandu intimou o jovem a prestar esclarecimentos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 fev 2021 às 13:03

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 13:03

Homem é flagrado pilotando moto completamente nu em Baixo Guandu, ES
Homem é flagrado pilotando moto completamente nu em Baixo Guandu, ES — Foto: Reprodução/ TV Gazeta Crédito: Foto: Reprodução/ TV Gazeta
jovem flagrado nu pilotando uma motocicleta em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, no último sábado (30), afirmou, em entrevista à reportagem de A Gazeta, que se arrepende de ter cometido o ato. Vinícius de Paula foi intimado pela Polícia Civil do município a comparecer para prestar explicações sobre o caso nesta terça-feira (2).
A situação em que o jovem aparece pilotando nu uma moto ganhou as redes sociais no domingo (31). As imagens, no entanto, foram gravadas no sábado, quando ele estava comemorando antecipadamente o aniversário com seus amigos. “Eles fizeram uma caixinha com dinheiro e disseram que eu só ganharia se fizesse isso”, contou Vinicius.
O ato, que viralizou na internet no fim de semana, foi realizado na Avenida Dez de Abril, no Centro de Baixo Guandu. Vinícius explicou que não esperava tamanha repercussão: “Nunca imaginei que iria viralizar assim”.
No sábado, as pessoas que estavam no local e presenciaram a ação acionaram a Polícia Militar, que se deslocou até a casa do jovem, mas não o encontrou. Nesta terça-feira, ele foi intimado a prestar explicações à Polícia Civil. Questionado sobre o ato, Vinícius diz que se arrepende.
“Estou ciente do que fiz. Agora tenho que arcar com as consequências. Me arrependo e tenho que pedir desculpas a quem se sentiu ofendido”, disse.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação na Delegacia de Polícia de Baixo Guandu e disse que suspeito foi identificado e intimado a comparecer na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o fato. "Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada", disse a PC, por nota.
O ato pode ser enquadrado como obsceno, de acordo com o Art. 233 do Código Penal. Segundo a legislação, praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público, pode levar a detenção de três meses a um ano, ou multa.

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