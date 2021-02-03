Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Denuncie

PM divulga lista com os cinco foragidos mais procurados de Guarapari

Todos os fugitivos cometeram crimes na Cidade Saúde, entre eles, homicídios, tráfico de drogas e roubo. A Polícia Militar pede a ajuda da população para recapturá-los
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

03 fev 2021 às 12:22

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:22

Foragidos
Ricardo Gomes, Antônio Alves, Fábio Santos, Rafael dos Reis e Cláudio Colombo formam a lista de foragidos da Polícia Militar em Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Polícia Militar, por meio do 10º Batalhão, divulgou nesta quarta-feira (3) uma lista com cinco criminosos de Guarapari considerados foragidos da Justiça capixaba. Segundo a PM, o quinteto é formado por indivíduos que fugiram do sistema prisional e podem estar cometendo crimes.

Veja Também

Motociclista flagrado nu em Baixo Guandu é indiciado pela polícia

Delegacia de Piúma é arrombada durante a madrugada

Vídeo: briga em bar termina em tiros e homem é baleado no pé, em Guaçuí

A lista é formada por Cláudio Colombo, o "Claudinho", evadido do sistema prisional em 28 de janeiro do ano passado. Ele cumpria pena por um homicídio ocorrido no bairro Itapebussu. O segundo foragido é Rafael dos Reis Santos, mais conhecido como "Tiriba". Segundo a PM, ele fugiu da cadeia há quase dois anos, no dia 21 de fevereiro de 2019, e estava preso por matar uma pessoa no bairro Lameirão.
O terceiro da lista atende por Fábio dos Santos, o Fabinho, que conseguiu escapar da cadeia em 24 de março de 2020. Ele cumpria pela por traficar drogas no bairro Adalberto Simão Nader. Já o quarto fugitivo é Antônio Alves Calheiro Neto. "Toninho", como o traficante é conhecido, está evadido do sistema prisional desde o dia 16 de setembro do ano passado. Por fim, o quinto procurado pela PM é Ricardo Gomes, o popular "Zoinho", preso por roubo, mas que está longe da prisão desde o dia 14 de outubro de 2020.
A Polícia Militar destaca que a participação da comunidade, por meio do Disque-Denúncia (181), é de extrema importância para detectar o paradeiro dos criminosos e também ajuda a prevenir qualquer ação ilícita.
A Polícia Militar e a Polícia Civil estão à procura de todos eles.

Veja Também

Vídeo: briga em bar termina em tiros e homem é baleado no pé, em Guaçuí

MPES denuncia e pede prisão de homem que matou capoeirista em Itaúnas

Criminoso que matou comerciante em 2019 em Vila Velha é preso no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados