PM divulga lista com os cinco foragidos mais procurados de Guarapari

Ricardo Gomes, Antônio Alves, Fábio Santos, Rafael dos Reis e Cláudio Colombo formam a lista de foragidos da Polícia Militar em Guarapari Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Polícia Militar , por meio do 10º Batalhão, divulgou nesta quarta-feira (3) uma lista com cinco criminosos de Guarapari considerados foragidos da Justiça capixaba. Segundo a PM, o quinteto é formado por indivíduos que fugiram do sistema prisional e podem estar cometendo crimes.

A lista é formada por Cláudio Colombo, o "Claudinho", evadido do sistema prisional em 28 de janeiro do ano passado. Ele cumpria pena por um homicídio ocorrido no bairro Itapebussu. O segundo foragido é Rafael dos Reis Santos, mais conhecido como "Tiriba". Segundo a PM, ele fugiu da cadeia há quase dois anos, no dia 21 de fevereiro de 2019, e estava preso por matar uma pessoa no bairro Lameirão.

O terceiro da lista atende por Fábio dos Santos, o Fabinho, que conseguiu escapar da cadeia em 24 de março de 2020. Ele cumpria pela por traficar drogas no bairro Adalberto Simão Nader. Já o quarto fugitivo é Antônio Alves Calheiro Neto. "Toninho", como o traficante é conhecido, está evadido do sistema prisional desde o dia 16 de setembro do ano passado. Por fim, o quinto procurado pela PM é Ricardo Gomes, o popular "Zoinho", preso por roubo, mas que está longe da prisão desde o dia 14 de outubro de 2020.

A Polícia Militar destaca que a participação da comunidade, por meio do Disque-Denúncia (181), é de extrema importância para detectar o paradeiro dos criminosos e também ajuda a prevenir qualquer ação ilícita.