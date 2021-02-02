Vídeo: briga em bar termina em tiros e homem é baleado no pé, em Guaçuí

Homem é baleado no pé após briga em bar no Caparaó Crédito: Reprodução

Uma briga em um bar, às margens da BR 482, em Guaçuí , na Região do Caparaó, terminou com um homem ferido por um tiro no pé na tarde desta terça-feira (02). Imagens de câmeras de segurança do comércio local flagraram o momento em que o atirador saca a arma e dispara. Após o crime, a Polícia Militar fez buscas, mas não o encontrou.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 13h30, próximo a uma marmoraria. A dona do bar, uma mulher de 42 anos, contou aos militares que um homem de 25 anos e outro de 20 anos começaram uma discussão. O homem mais velho sacou um revólver da cintura e disparou contra a vítima, acertando no pé.

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Depois, ainda tentou atirar na direção do peito da vítima, porém a arma falhou. O suspeito fugiu do local junto com um jovem, em um Volkswagen Gol de cor vermelha. O carro foi encontrado pela polícia com um adolescente de 14 anos, mas a arma do crime e o suspeito de ter atirado não foram localizados.

O rapaz confirmou que o suspeito é um primo. Ele foi levado para a delegacia de Guaçuí para prestar esclarecimentos sobre o fato, junto com a sua responsável.