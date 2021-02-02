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Violência

Vídeo: briga em bar termina em tiros e homem é baleado no pé, em Guaçuí

Crime aconteceu na tarde desta terça (02). Imagens de câmeras de segurança do comércio local flagraram o momento em que o atirador saca a arma e dispara
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 fev 2021 às 18:59

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:59

Homem é baleado no pé após briga em bar no Caparaó
Homem é baleado no pé após briga em bar no Caparaó Crédito: Reprodução
Uma briga em um bar, às margens da BR 482, em Guaçuí, na Região do Caparaó, terminou com um homem ferido por um tiro no pé na tarde desta terça-feira (02). Imagens de câmeras de segurança do comércio local flagraram o momento em que o atirador saca a arma e dispara. Após o crime, a Polícia Militar fez buscas, mas não o encontrou.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 13h30, próximo a uma marmoraria. A dona do bar, uma mulher de 42 anos, contou aos militares que um homem de 25 anos e outro de 20 anos começaram uma discussão. O homem mais velho sacou um revólver da cintura e disparou contra a vítima, acertando no pé.
Depois, ainda tentou atirar na direção do peito da vítima, porém a arma falhou. O suspeito fugiu do local junto com um jovem, em um Volkswagen Gol de cor vermelha. O carro foi encontrado pela polícia com um adolescente de 14 anos, mas a arma do crime e o suspeito de ter atirado não foram localizados.
O rapaz confirmou que o suspeito é um primo. Ele foi levado para a delegacia de Guaçuí para prestar esclarecimentos sobre o fato, junto com a sua responsável.
A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Guaçuí para cuidados médicos.

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