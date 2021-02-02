Motociclista flagrado nu em Baixo Guandu é indiciado pela polícia

Homem é flagrado pilotando moto completamente nu em Baixo Guandu, ES Crédito: Foto: Reprodução

O jovem flagrado nu pilotando uma motocicleta em Baixo Guandu , no Noroeste do Espírito Santo, prestou depoimento sobre o caso nesta terça-feira (2). Vinícius de Paula foi indiciado pela prática de ato obsceno, segundo o delegado Hedson Felix. Por ser infração penal de menor potencial ofensivo, ele vai responder em liberdade.

De acordo com o Art. 233 do Código Penal, praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público, pode resultar em detenção de três meses a um ano, ou multa.

Em depoimento, Vinícius relatou que estava com alguns amigos em um bar do Centro da cidade na tarde do último sábado (30). Os colegas disseram que iriam juntar uma quantia em dinheiro para que Vinícius andasse pelado. Eles arrecadaram R$ 500. Então, o jovem pegou uma motocicleta, tirou a roupa e passou em frente ao bar para ganhar a aposta. Em seguida, Vinícius afirmou que vestiu a roupa e voltou para pegar o dinheiro da aposta.

Ele afirmou ainda que não fez uso de drogas ou bebida alcoólica. Esclareceu que está arrependido do que fez e não imaginava que repercutiria tanto. Ainda na delegacia, Vinícius se comprometeu a comparecer em Juízo.

JOVEM PEDE DESCULPAS

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o jovem confirmou que esteve na delegacia e encaminhou um vídeo reforçando o pedindo desculpas pela situação.

"Aqui quem tá falando é o Vinícius da Silva de Paula. O vulgo ‘peladão’ da cidade aí, né? Que causou esse alvoroço todo aí e deu no que deu, né? Queria pedir uma desculpa para a galera aí que não gostou, agradecer todo mundo que gostou aí. Acabei de sair da delegacia, já dei meu depoimento, entendeu? Agora é aguardar, né? Já fiz a m.., agora vou responder pelo ato, né? Pedir desculpa mais uma vez, eu vou pedir desculpa a toda população que gostou, que não gostou, entendeu? Beijo, boa tarde e tudo de bom", disse o jovem. Veja o vídeo:

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ENTENDA O CASO

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