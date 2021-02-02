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Após depoimento

Motociclista flagrado nu em Baixo Guandu é indiciado pela polícia

Vinícius de Paula vai responder em liberdade pela prática de ato obsceno, segundo o delegado Hedson Felix. O jovem pediu desculpas e disse que está arrependido
João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

02 fev 2021 às 20:12

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 20:12

Homem é flagrado pilotando moto completamente nu em Baixo Guandu, ES
Homem é flagrado pilotando moto completamente nu em Baixo Guandu, ES Crédito: Foto: Reprodução
O jovem flagrado nu pilotando uma motocicleta em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, prestou depoimento sobre o caso nesta terça-feira (2). Vinícius de Paula foi indiciado pela prática de ato obsceno, segundo o delegado Hedson Felix. Por ser infração penal de menor potencial ofensivo, ele vai responder em liberdade. 
De acordo com o Art. 233 do Código Penal, praticar ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público, pode resultar em  detenção de três meses a um ano, ou multa.

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Em depoimento, Vinícius relatou que estava com alguns amigos em um bar do Centro da cidade na tarde do último sábado (30). Os colegas disseram que iriam juntar uma quantia em dinheiro para que Vinícius andasse pelado. Eles arrecadaram R$ 500. Então, o jovem pegou uma motocicleta, tirou a roupa e passou em frente ao bar para ganhar a aposta. Em seguida, Vinícius afirmou que vestiu a roupa e voltou para pegar o dinheiro da aposta.
Ele afirmou ainda que não fez uso de drogas ou bebida alcoólica. Esclareceu que está arrependido do que fez e não imaginava que repercutiria tanto. Ainda na delegacia, Vinícius se comprometeu a comparecer em Juízo.

JOVEM PEDE DESCULPAS

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o jovem confirmou que esteve na delegacia e encaminhou um vídeo reforçando o pedindo desculpas pela situação.
"Aqui quem tá falando é o Vinícius da Silva de Paula. O vulgo ‘peladão’ da cidade aí, né? Que causou esse alvoroço todo aí e deu no que deu, né? Queria pedir uma desculpa para a galera aí que não gostou, agradecer todo mundo que gostou aí. Acabei de sair da delegacia, já dei meu depoimento, entendeu? Agora é aguardar, né?  Já fiz a m.., agora vou responder pelo ato, né? Pedir desculpa mais uma vez, eu vou pedir desculpa a toda população que gostou, que não gostou, entendeu? Beijo, boa tarde e tudo de bom", disse o jovem. Veja o vídeo
Na manhã desta terça-feira (2) Vinícius já havia falado com a reportagem. Ele contou a mesma versão sobre os acontecimentos e disse que estava arrependido. “Estou ciente do que fiz. Agora tenho que arcar com as consequências. Me arrependo e tenho que pedir desculpas a quem se sentiu ofendido”, disse.

ENTENDA O CASO

O ato, que viralizou na internet no fim de semana, foi realizado na Avenida Dez de Abril, no Centro de Baixo Guandu. Vinícius andava completamente nu pelo local. Ele chegou a transitar da mesma forma em uma motocicleta. O jovem explicou que não esperava tamanha repercussão: “Nunca imaginei que iria viralizar assim”.

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