Incêndios em vegetação mais que triplicam em janeiro no Espírito Santo

Tempo seco e quente favorece a propagação do fogo e dificulta o trabalho de combate às chamas Crédito: Vitor Jubini

Espírito Santo pegou fogo – literalmente – em janeiro. Só neste primeiro mês, foram registrados 333 focos de incêndio em vegetação: mais que o triplo contabilizado no mesmo período do ano passado, quando tiveram 90 ocorrências. É um aumento de 270%. Os dados são do Corpo de Bombeiros

O crescimento vertiginoso se deve basicamente a fatores climáticos. "Esse mês de janeiro foi atípico, com calor excessivo e escassez de chuva . Isso é decisivo para o agravamento de incêndios florestais, porque propicia a manutenção, o crescimento e a propagação do fogo", explica Capitão Pedroni.

As diferenças de temperatura e precipitação também servem para justificar outras variações registradas no índice. Apenas em 2019, cujo total de focos ficou bem acima dos dois anos anteriores, é que havia outro agravante. "Naquela época tivemos a situação da turfa, que deu uma agravada nesses números", esclarece Capitão Pedroni.

No entanto, o principal perigo à natureza e às áreas verdes capixabas segue sendo o homem. "Praticamente todos os incêndios florestais são criminosos, causados por pessoas. Nem sempre com o objetivo de causá-los, mas como consequência do comportamento não preventivo e errôneo", afirma.

de 6 meses a 1 ano de prisão é a pena prevista pela Lei de Crime Ambiental para quem causar um incêndio florestal

Exemplos da postura imprudente são: queimar lixo, usar fogo para espantar insetos, queimar resto de plantio, soltar balão e jogar bituca de cigarro em vegetações. Todas essas ações podem caracterizar crime. "Todos os incêndios causados por pessoas são criminais, ainda que não haja a tenha a intenção, o dolo", garante Capitão Pedroni.

Porém, identificar os responsáveis ainda é uma das principais dificuldades que as autoridades enfrentam. "Os órgãos ambientais precisam acionar a perícia do Corpo de Bombeiros para identificar a origem. Para além disso, há vários artifícios que os criminosos utilizam para dificultar esse trabalho", lamenta.

QUATRO INCÊNDIOS EM TRÊS DIAS

A Gazeta. Somente entre os últimos dias 27 e 29, foram reportados quatro incêndios em vegetação, apenas na A grave combinação entre o mês de janeiro seco e quente com esses comportamentos inadequados pode ser ilustrada por diversas reportagens feitas pelas equipes de. Somente entre os últimos dias 27 e 29, foram reportados quatro incêndios em vegetação, apenas na Grande Vitória

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