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Fogo

Incêndio em área de vegetação se aproxima da Rodovia do Contorno

Chamas levaram fumaça à pista na altura do quilômetro 281 da rodovia, mas não há interdição; equipes da Eco 101 e dos Bombeiros combateram o fogo

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 20:25

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 jan 2021 às 20:25
Incêndio em vegetação às margens da Rodovia do Contorno levam fumaça à pista
Incêndio em vegetação às margens da Rodovia do Contorno levam fumaça à pista Crédito: Leitor de A Gazeta
Um incêndio atingiu uma área de vegetação próximo à ponte que liga Serra à Cariacica, pela manhã, e no início da noite as chamas começaram a se aproximar do quilômetro 281 da Rodovia do Contorno. Equipes da Eco 101, empresa que administra o trecho, e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas. A pista chegou a ser interditada por aproximadamente meia hora, mas foi totalmente liberada em seguida. Às 20h10, os Bombeiros informaram que o fogo estava extinto.
Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 10h40 para combater o incêndio, que começou às margens do Rio Santa Maria, próximo à ponte, e estavam distantes da rodovia. A Eco 101 informou que foi acionada às 16h16 e recursos da concessionária foram enviados ao local. 
O veículo ABTS (Auto Bomba Tanque e Socorro) dos Bombeiros foi enviado ao local às 17h15, segundo a corporação, para reforçar o combate ao fogo. Por volta das 18h30, as chamas começaram a se aproximar da rodovia, o que gerou a sua interdição por aproximadamente 30 minutos. Em seguida, a pista foi totalmente liberada e o incêndio foi apagado. Às 20h10, os Bombeiros informaram que o fogo estava extinto.
Polícia Rodoviária Federal informou que o incêndio causou bastante fumaça, que invadiu a pista, e recomendou atenção aos motoristas. Leitores de A Gazeta relataram dificuldade de trafegar pelo local, por conta da densidade da fumaça.

AINDA NA SERRA...

Um outro incêndio atingiu uma área de vegetação na região conhecida como Jacuhy, na Serra, por volta das 18h desta quarta-feira. Segundo o capitão Pedroni, a área afetada fica na ilha do manguezal, por trás do Alphaville, mas longe do condomínio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área é de difícil acesso.
Incêndio atingiu área de vegetação de difícil acesso em Jacuhy, na Serra
Incêndio atingiu área de vegetação de difícil acesso em Jacuhy, na Serra Crédito: Luiz Perim
Os Bombeiros informaram também que a ilha e as proximidades do incêndio só podem ser acessadas por embarcação e helicóptero, o que dificulta o trabalho dos agentes no combate ao fogo.
Foi acionado o chefe de operações para o local para verificação e monitoramento do incêndio. Em contato com o Notaer,  o acesso à ilha só poderá ser realizado a partir do nascer do sol, nesta quinta-feira (28).

Atualização

27/01/2021 - 9:58
O texto foi atualizado com os novos boletins do Corpo de Bombeiros.

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