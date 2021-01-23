Incêndio atinge casa na Serra e explosão assusta moradores; vídeo

“Eu estava no tanque, dando banho no meu bebê, quando ouvi diversas explosões. Achei até que fossem tiros e corri para dentro de casa. Mas os estouros continuaram e resolvi olhar. Quando vi as chamas, acionei logo os bombeiros. Eram labaredas de fogo muito altas, saia muita fumaça”, contou a moradora Miriã Candotti, que registrou as imagens.