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Sem feridos

Incêndio atinge casa na Serra e explosão assusta moradores; vídeo

Moradora filmou fumaça provocada pelo fogo, que podia ser vista de longe. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente da tarde deste sábado (23) não deixou feridos
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 jan 2021 às 17:59

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 17:59

Incêndio atinge casa na Serra e explosão assusta moradores
Incêndio atinge casa na Serra e explosão assusta moradores Crédito: Miriã Candotti
Uma casa foi atingida por um incêndio na tarde deste sábado (23) em Boa Vista II, bairro da Serra. Sem deixar feridos, o acidente foi filmado por uma moradora da região, que se assustou com barulhos de explosões e, em seguida, com a fumaça que começou a se espalhar com o fogo rapidamente no local. 
“Eu estava no tanque, dando banho no meu bebê, quando ouvi diversas explosões. Achei até que fossem tiros e corri para dentro de casa. Mas os estouros continuaram e resolvi olhar. Quando vi as chamas, acionei logo os bombeiros. Eram labaredas de fogo muito altas, saia muita fumaça”, contou a moradora Miriã Candotti, que registrou as imagens.
Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar informou que foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência, por volta das 14h30, no bairro Boa Vista II, na Serra. Segundo os solicitantes, as chamas atingiram uma casa no local e estavam se aproximando de outros imóveis.
“As equipes foram até a região e realizaram o combate, sendo o fogo extinto. Ninguém ficou ferido e o proprietário solicitou perícia para determinar as possíveis causas. O prazo mínimo de conclusão do laudo é de 40 dias", diz nota da corporação, enviada à reportagem. 

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