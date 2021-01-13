Família perde tudo em incêndio e pede ajuda para reconstruir casa em Cariacica

A casa era simples: dois cômodos, sem banheiro e sem reboco. Ainda assim, era tudo que a família de Jaciara de Souza tinha – e foi totalmente perdido em um incêndio que aconteceu nessa terça-feira (12), em Cariacica. Do imóvel, ela e os três filhos pequenos saíram apenas com a roupa do corpo.
Eletrodomésticos, móveis, alimentos, roupas e documentos ficaram para trás, sendo consumidos pelo fogo, que começou por volta das 14h. O filho mais velho, que só tem sete anos de idade, foi quem viu as chamas terem início em uma tomada, próxima à cama. Nela, estava ligado o ventilador.
"O fogo se espalhou muito rápido, só deu tempo de pegar meus filhos. Perdi completamente tudo"
Controlado por vizinhos e apagado inteiramente por uma equipe do Corpo de Bombeiros, o incêndio teria durado cerca de 40 minutos. "Estou muito traumatizada ainda. Para mim é difícil, porque era o único lugar que eu tinha para ter os meus filhos. Não deu para salvar nada", desabafou, com voz trêmula.
Solidários com a situação da família, pessoas que moram no bairro Santo Antônio doaram o que podiam. "Os meus vizinhos me socorreram, deram muita coisa: roupa, mantimento, leite e fralda. Tive muita ajuda. Que Deus abençoe cada um, inclusive quem está de longe, rezando por mim", agradeceu Jaciara.
Apesar da ajuda que já começou a chegar, os quatros ainda acumulam um prejuízo imenso e o desejo é apenas um: voltar para a casa. Por isso, eles pedem a doação, principalmente, de material de construção. "Quero reconstruir a minha vida, o meu lugar e o dos meus filhos, mas está muito difícil", desabafou.
Desempregada e acompanhada dos pequenos Samuel (7), Daniel (5) e Moisés (1), Jaciara está ficando na casa de parentes e já não recebe mais o auxílio emergencial do Governo Federal, que usava para viver. "Nessa noite, eu passei mal e nem consegui dormir, lembrando de tudo que aconteceu. Estou na mão de Deus", concluiu.
QUER AJUDAR? SAIBA COMO
Se você pode e quer ajudar a família de Jaciara, é possível fazer isso de várias formas. Além do material de construção, como ela tem três crianças, é muito bem-vinda a doação de comidas, roupas, fraldas e leite. Para combinar os detalhes, basta entrar em contato pelo telefone (27) 9 9516-9279, que pertence à irmã Tatiana.