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Criança de 3 anos põe fogo em colchão e começa incêndio, em Cachoeiro

Criança pegou um isqueiro sem ninguém ver. Fogo destruiu a sala e o quarto de uma casa neste domingo, em Cachoeiro de Itapemirim. Ninguém ficou gravemente ferido

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 18:22

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jan 2021 às 18:22
Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate ao fogo Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um incêndio que começou em um colchão, provocado por uma criança de três anos, acabou destruindo a sala e o quarto de uma casa na Rua Edmundo Ramos, no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu no início da tarde deste domingo (10). Ninguém ficou gravemente ferido.
A dona da residência, Maria da Penha Mezini, disse que estava na casa com seus netos, de 3 e 12 anos. “Eu estava fazendo o almoço e eles brincando fora de casa. O pequeno foi no quarto, pegou um isqueiro, que estava num local mais alto, e acabou colocando fogo no colchão. O mais velho viu, tirou ele e fechou a porta”, contou Maria.
Casa pegou fogo no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Ela disse os bombeiros foram acionados, mas foram os vizinhos que ajudaram a controlar as chamas com mangueiras e baldes de água. Maria da Penha conta que o fogo logo consumiu todos os móveis do quarto e da sala.
O Corpo de Bombeiros Militar informou que as chamas foram combatidas pelas equipes e ninguém ficou ferido. Não houve pedido de perícia de incêndio.
O menino 12 anos inalou um pouco de fumaça e foi levado para o hospital. A criança já se recupera em casa, segundo a avó.
Maria da Penha é cabelereira e trabalha na residência. Ela conta que já está recebendo o apoio de amigos, com a doação de móveis, como um jogo de sofá.

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