Vídeo: chuva causa deslizamento de terra e pedras rolam em Muqui

Um deslizamento de terra e de pedras em parte de um morro na tarde desse sábado (09), em Muqui, no Sul do Espírito Santo, deixou os moradores assustados. O caso aconteceu após uma chuva na região de Morubia, zona rural do município. A Defesa Civil aguarda a estabilidade do tempo para uma análise no local.
Nas imagens registradas pelo internauta Juninho Mazza ainda é possível ver parte do deslizamento e ouvir o barulho. “Pedras grandes quase atingiram a casa de um senhor”, escreveu o morador.
Coordenador da Defesa Civil de Muqui, Luiz Antônio Princisval explicou que o caso aconteceu em uma propriedade particular e longe de residências. “Não houve nenhum dano material. O curioso é que houve uma concentração de chuva apenas naquela região, que é uma cadeia de montanhas, e como o solo já estava encharcado aconteceu esse deslocamento de rochas”, afirmou.
O local segue sob monitoramento. Princisval lembrou ainda que o último registro de deslizamento deste tipo naquela região aconteceu em 2010, quando famílias tiveram as casas danificadas pelas pedras, foram retiradas do local e auxiliadas por meio de aluguel social.