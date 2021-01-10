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Susto no interior

Vídeo: chuva causa deslizamento de terra e pedras rolam em Muqui

Moradores ficaram assustados com o barulho e o tamanho das pedras que caíram de um  deslizamento em parte de um morro no interior da cidade no Sul do ES
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

10 jan 2021 às 15:24

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 15:24

Deslizamento de pedras e
Deslizamento de terra e pedras Crédito: Reprodução/Juninho Mazza
Um deslizamento de terra e de pedras em parte de um morro na tarde desse sábado (09), em Muqui, no Sul do Espírito Santo, deixou os moradores assustados. O caso aconteceu após uma chuva na região de Morubia, zona rural do município. A Defesa Civil aguarda a estabilidade do tempo para uma análise no local.
Nas imagens registradas pelo internauta Juninho Mazza ainda é possível ver parte do deslizamento e ouvir o barulho. “Pedras grandes quase atingiram a casa de um senhor”, escreveu o morador.
Coordenador da Defesa Civil de Muqui, Luiz Antônio Princisval explicou que o caso aconteceu em uma propriedade particular e longe de residências. “Não houve nenhum dano material. O curioso é que houve uma concentração de chuva apenas naquela região, que é uma cadeia de montanhas, e como o solo já estava encharcado aconteceu esse deslocamento de rochas”, afirmou.
O local segue sob monitoramento. Princisval lembrou ainda que o último registro de deslizamento deste tipo naquela região aconteceu em 2010, quando famílias tiveram as casas danificadas pelas pedras, foram retiradas do local e auxiliadas por meio de aluguel social.

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