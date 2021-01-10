Vídeo: chuva causa deslizamento de terra e pedras rolam em Muqui

Deslizamento de terra e pedras Crédito: Reprodução/Juninho Mazza

aguarda a estabilidade do tempo para uma análise no local. Um deslizamento de terra e de pedras em parte de um morro na tarde desse sábado (09), em Muqui , no Sul do Espírito Santo, deixou os moradores assustados. O caso aconteceu após uma chuva na região de Morubia, zona rural do município. A Defesa Civilaguarda a estabilidade do tempo para uma análise no local.

Nas imagens registradas pelo internauta Juninho Mazza ainda é possível ver parte do deslizamento e ouvir o barulho. “Pedras grandes quase atingiram a casa de um senhor”, escreveu o morador.

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Coordenador da Defesa Civil de Muqui, Luiz Antônio Princisval explicou que o caso aconteceu em uma propriedade particular e longe de residências. “Não houve nenhum dano material. O curioso é que houve uma concentração de chuva apenas naquela região, que é uma cadeia de montanhas, e como o solo já estava encharcado aconteceu esse deslocamento de rochas”, afirmou.