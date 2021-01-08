Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Chuva forte atinge o extremo Sul do ES e deixa ruas alagadas

Segundo a Defesa Civil de Apiacá, choveu forte por cerca de uma hora e meia, na tarde desta sexta-feira (08)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 jan 2021 às 18:32

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 18:32

Chuva forte atinge Apiacá e alaga ruas
Chuva forte atinge Apiacá e alaga ruas Crédito: Reprodução
Uma chuva forte atingiu o município de Apiacá, na região Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (08), e deixou algumas ruas e terrenos alagados. A água atingiu o comércio no Centro da cidade e áreas da zona rural. Veja o vídeo:
Segundo o comerciante Josias Milani, a chuva foi bem intensa. Em 15 minutos encheu algumas ruas do Centro e atingiu algumas lojas da região. O coordenador da Defesa Civil de Apiacá, Gilson Feijoli, informou que choveu forte por cerca de uma hora e meia no município.
Ainda de acordo com Feijoli, no início da noite (8), algumas áreas na zona rural ainda estavam bem cheias e, por isso, a equipe da Defesa Civil está monitorando o córrego Boa Vista. Os moradores ribeirinhos estão em alerta. 

Veja Também

Inpe emite alerta de chuva e vendaval para 45 cidades do ES; veja lista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento Chuva no ES defesa civil Apiacá
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados