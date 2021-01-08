Chuva forte atinge o extremo Sul do ES e deixa ruas alagadas

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Segundo o comerciante Josias Milani, a chuva foi bem intensa. Em 15 minutos encheu algumas ruas do Centro e atingiu algumas lojas da região. O coordenador da Defesa Civil de Apiacá, Gilson Feijoli, informou que choveu forte por cerca de uma hora e meia no município.

Ainda de acordo com Feijoli, no início da noite (8), algumas áreas na zona rural ainda estavam bem cheias e, por isso, a equipe da Defesa Civil está monitorando o córrego Boa Vista. Os moradores ribeirinhos estão em alerta.