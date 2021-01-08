Inpe emite alerta de chuva e vendaval para 45 cidades do ES; veja lista
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta sexta-feira (8), um alerta para chuva e vendaval em 45 cidades do Espírito Santo. O aviso vale das 12 horas desta sexta-feira (8) até as 9 horas deste sábado (9). Nesse período, haverá condições para chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, além de volumes pontuais elevados.
O alerta vale principalmente para municípios das regiões Sul e Serrana, mas também inclui cidades da Grande Vitória.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atilio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
FIM DE SEMANA PROMETE SER COM SOL
Apesar do alerta do Inpe, o fim de semana deve ser de sol na maior parte do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado será de sol entre nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde, apenas nas regiões Sul e Serrana. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul e na Grande Vitória.
Na Grande Vitória, o sábado será de sol e poucas nuvens. Não chove e a temperatura máxima pode chegar aos 34 °C. O mesmo vale para as regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros vão ficar entre 22 °C e 35 °C.
Já nas regiões Sul e Serrana, a chuva pode aparecer a partir da tarde e as temperaturas vão variar entre 19 °C e 35 °C.
No domingo, a previsão deve se repetir: com sol e sem chuva na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste. Nessas áreas, a temperatura máxima pode chegar a 35 °C. Já nas regiões Sul e Serrana faz calor, mas pode chover a partir da tarde e os termômetros devem ficar entre 19 °C e 35 °C.