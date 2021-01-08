ES pode ter chuva e vendaval até a manhã deste sábado (09) Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Inpe emite alerta de chuva e vendaval para 45 cidades do ES; veja lista

45 cidades do Espírito Santo. O aviso vale das 12 horas desta sexta-feira (8) até as 9 horas deste sábado (9). Nesse período, haverá condições para chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, além de volumes pontuais elevados. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta sexta-feira (8), um alerta para chuva e vendaval em. O aviso vale das 12 horas desta sexta-feira (8) até as 9 horas deste sábado (9). Nesse período, haverá condições para, além de volumes pontuais elevados.

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FIM DE SEMANA PROMETE SER COM SOL

Apesar do alerta do Inpe, o fim de semana deve ser de sol na maior parte do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado será de sol entre nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde, apenas nas regiões Sul e Serrana. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul e na Grande Vitória.

Na Grande Vitória, o sábado será de sol e poucas nuvens. Não chove e a temperatura máxima pode chegar aos 34 °C. O mesmo vale para as regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros vão ficar entre 22 °C e 35 °C.

Já nas regiões Sul e Serrana, a chuva pode aparecer a partir da tarde e as temperaturas vão variar entre 19 °C e 35 °C.