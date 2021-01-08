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Até este sábado

Inpe emite alerta de chuva e vendaval para 45 cidades do ES; veja lista

Aviso vale até as 9 horas deste sábado (9) e inclui municípios da Grande Vitória. No entanto, apesar do alerta, o restante do fim de semana deve ser com sol na maior parte do Espírito Santo
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

08 jan 2021 às 11:02

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 11:02

Chuva forte atinge Vitória e deixa ruas alagadas
ES pode ter chuva e vendaval até a manhã deste sábado (09) Crédito: Fernando Madeira
Inpe emite alerta de chuva e vendaval para 45 cidades do ES; veja lista
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitiu, nesta sexta-feira (8), um alerta para chuva e vendaval em 45 cidades do Espírito Santo. O aviso vale das 12 horas desta sexta-feira (8) até as 9 horas deste sábado (9). Nesse período, haverá condições para chuvas intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, além de volumes pontuais elevados.
O alerta vale principalmente para municípios das regiões Sul e Serrana, mas também inclui cidades da Grande Vitória.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atilio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Guarapari
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itaguaçu
  23. Itapemirim
  24. Itarana
  25. Iúna
  26. Jerônimo Monteiro
  27. Laranja da Terra
  28. Marataízes
  29. Marechal Floriano
  30. Mimoso do Sul
  31. Muniz Freire
  32. Muqui
  33. Piúma
  34. Presidente Kennedy
  35. Rio Novo do Sul
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São José do Calçado
  40. Serra
  41. Vargem Alta
  42. Venda Nova do Imigrante
  43. Viana
  44. Vila Velha
  45. Vitória

FIM DE SEMANA PROMETE SER COM SOL

Apesar do alerta do Inpe, o fim de semana deve ser de sol na maior parte do Espírito Santo. De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o sábado será de sol entre nuvens e pancadas de chuva na parte da tarde, apenas nas regiões Sul e Serrana. As demais áreas do Estado têm predomínio de sol e não há expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade no litoral da região Sul e na Grande Vitória.
Na Grande Vitória, o sábado será de sol e poucas nuvens. Não chove e a temperatura máxima pode chegar aos 34 °C. O mesmo vale para as regiões Norte e Noroeste, onde os termômetros vão ficar entre 22 °C e 35 °C.
Já nas regiões Sul e Serrana, a chuva pode aparecer a partir da tarde e as temperaturas vão variar entre 19 °C e 35 °C. 
No domingo, a previsão deve se repetir: com sol e sem chuva na Grande Vitória e nas regiões Norte e Noroeste. Nessas áreas, a temperatura máxima pode chegar a 35 °C. Já nas regiões Sul e Serrana faz calor, mas pode chover a partir da tarde e os termômetros devem ficar entre 19 °C e 35 °C.

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