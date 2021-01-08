Raio e chuva forte atingem Cachoeiro e ruas ficam alagadas

O distrito de Itaoca, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi atingido por uma forte chuva, na tarde desta sexta-feira (08). Várias ruas ficaram alagadas no Centro e casas foram atingidas na comunidade de Alto Moledo.
As informações são de moradores, que contaram que a chuva começou por volta das 15h40 e só parou depois das 17h, quando a água começou a baixar. Áreas rurais ficaram alagadas e córregos transbordaram.
Moradores relataram que em alguns pontos a água chegava na altura da cintura e com a força da água da chuva foram formadas corredeiras nas ruas. A Defesa Civil de Cachoeiro informou que está com uma equipe no distrito para registrar todas as ocorrências e auxiliar os moradores.
MORADORA REGISTRA RAIO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
No bairro Gilberto Machado, na sede do município, a Gabrielli Bosser registrou o momento em que um raio cai em Cachoeiro de Itapemirim. Ela contou que estava filmando o céu porque viu alguns raios e levou um susto quando fez o registro.