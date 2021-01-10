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Bairro Santa Rita

Mulher morre atropelada na zona rural de Viana

Segundo a polícia, as primeiras informações apontam que a vítima estava na garupa de uma moto, que tombou. Logo atrás vinha um carro que não conseguiu desviar e atingiu a mulher
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

10 jan 2021 às 16:24

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 16:24

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito, da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma mulher morreu atropelada na zona rural de Viana, na manhã deste domingo (10). Segundo a polícia, as primeiras informações apontam que a vítima estava na garupa de uma moto, que tombou. Logo atrás vinha um carro que não conseguiu desviar e atingiu a mulher. O condutor do carro e a moto em que a mulher estaria não foram encontrados.
O caso aconteceu no bairro Santa Rita. De acordo com informações enviadas pela Polícia Militar, agentes foram acionados para atender uma suposta ocorrência de trânsito. No local, eles localizaram a vítima, uma mulher que apresentava marcas de pneus no corpo. Ainda de acordo com a PM, ninguém foi localizado na região, nem o veículo da vítima.
Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como "colisão com vítima fatal". “Segundo os levantamentos iniciais, a vítima estava na garupa de uma motocicleta, que tombou. Um carro vinha logo atrás e não conseguiu desviar, atingindo a mulher”, informou, em nota.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma testemunha foi encaminhada ao plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prestou depoimento e foi liberada. O condutor do veículo envolvido na morte da mulher não foi localizado. “O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que dará prosseguimento às investigações”, destacou.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.

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