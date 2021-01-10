Mulher morre atropelada na zona rural de Viana

Uma mulher morreu atropelada na zona rural de Viana, na manhã deste domingo (10). Segundo a polícia, as primeiras informações apontam que a vítima estava na garupa de uma moto, que tombou. Logo atrás vinha um carro que não conseguiu desviar e atingiu a mulher. O condutor do carro e a moto em que a mulher estaria não foram encontrados.
O caso aconteceu no bairro Santa Rita. De acordo com informações enviadas pela Polícia Militar, agentes foram acionados para atender uma suposta ocorrência de trânsito. No local, eles localizaram a vítima, uma mulher que apresentava marcas de pneus no corpo. Ainda de acordo com a PM, ninguém foi localizado na região, nem o veículo da vítima.
Também procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como "colisão com vítima fatal". “Segundo os levantamentos iniciais, a vítima estava na garupa de uma motocicleta, que tombou. Um carro vinha logo atrás e não conseguiu desviar, atingindo a mulher”, informou, em nota.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma testemunha foi encaminhada ao plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prestou depoimento e foi liberada. O condutor do veículo envolvido na morte da mulher não foi localizado. “O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), que dará prosseguimento às investigações”, destacou.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico.