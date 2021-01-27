Incêndio atinge área de morro usada para orações atrás da Leitão da Silva

Um incêndio atingiu o Morro da Gamela, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (27). O morro fica atrás da avenida Leitão da Silva e é usado por alguns moradores para fazer orações no local.
Imagens mostram o fogo na vegetação perto de comércios da região, mas, apesar do susto, o incêndio foi controlado e não atingiu nenhum imóvel.
Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência por volta de 0h30 e disse que as chamas atingiram a região utilizada por pessoas para orações. O fogo foi combatido e extinto pelos militares e não há informações sobre as causas. Ninguém ficou ferido.