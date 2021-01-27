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Em Vitória

Incêndio atinge área de morro usada para orações atrás da Leitão da Silva

Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência por volta das 0h30 e disse que as chamas atingiram a região do Morro da Gamela, no bairro Santa Lúcia, utilizada por pessoas para orações
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

27 jan 2021 às 08:24

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:24

Ninguém se feriu, segundo o Corpo de Bombeiros
Incêndio atinge morro atrás da Leitão da Silva Crédito: Internauta
Um incêndio atingiu o Morro da Gamela, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (27). O morro fica atrás da avenida Leitão da Silva e é usado por alguns moradores para fazer orações no local.
Imagens mostram o fogo na vegetação perto de comércios da região, mas, apesar do susto, o incêndio foi controlado e não atingiu nenhum imóvel.
Por nota, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência por volta de 0h30 e disse que as chamas atingiram a região utilizada por pessoas para orações. O fogo foi combatido e extinto pelos militares e não há informações sobre as causas. Ninguém ficou ferido.

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