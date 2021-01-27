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Bairro Vila Batista

Carro com criança de seis anos é alvejado e homem morre em Vila Velha

O menino não foi baleado, mas teve ferimentos leves depois que o carro bateu em um meio-fio; o motorista do carro, de 34 anos, morreu no local

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 22:51

Leandro Tedesco

Leandro Tedesco

Publicado em 

26 jan 2021 às 22:51
O menino não foi baleado, mas teve ferimentos leves depois que o carro bateu em um meio-fio; o motorista do carro, de 34 anos, morreu no local
Carro com criança de seis anos é alvejado e homem morre em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um homem foi morto a tiros dentro de um carro no bairro Vila Batista, em Vila Velha. No veículo também estava um menino de seis anos, que teve ferimentos leves por conta da batida, após os disparos. O crime aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (26).
Polícia Militar afirmou que a vítima dos disparos dirigia o carro e estava na estrada Jerônimo Monteiro quando foi baleada por ocupantes de outro carro. A criança não foi baleada, mas ficou ferida, já que, após os disparos, o carro andou por cerca de 200 metros e bateu em um meio-fio. O menino de seis anos foi socorrido e levado para o Hospital Infantil de Vila Velha.
Segundo os peritos da Polícia Civil, o motorista assassinado já tinha sido preso várias vezes e tinha diversas passagens, entre elas por porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).

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