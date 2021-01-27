Carro com criança de seis anos é alvejado e homem morre em Vila Velha

Um homem foi morto a tiros dentro de um carro no bairro Vila Batista, em Vila Velha. No veículo também estava um menino de seis anos, que teve ferimentos leves por conta da batida, após os disparos. O crime aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (26).
A Polícia Militar afirmou que a vítima dos disparos dirigia o carro e estava na estrada Jerônimo Monteiro quando foi baleada por ocupantes de outro carro. A criança não foi baleada, mas ficou ferida, já que, após os disparos, o carro andou por cerca de 200 metros e bateu em um meio-fio. O menino de seis anos foi socorrido e levado para o Hospital Infantil de Vila Velha.
Segundo os peritos da Polícia Civil, o motorista assassinado já tinha sido preso várias vezes e tinha diversas passagens, entre elas por porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).