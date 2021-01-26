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Em Jardim Limoeiro

Vigilante é agredido durante assalto a ferro-velho na Serra

Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (26). A vítima sofreu cortes no braço e no peito. Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como tentativa de latrocínio – roubo seguido de tentativa de assassinato – e nenhum suspeito foi preso

Publicado em 

26 jan 2021 às 13:15

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 13:15

Ferro-velho foi invadido e vigilante foi vítima de agressão na Serra
Ferro-velho foi invadido e vigilante foi vítima de agressão na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O vigilante de um ferro-velho no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, foi agredido durante uma tentativa de assalto na madrugada desta terça-feira (26). O criminoso não foi preso.
O vigilante informou que foi surpreendido pelo criminoso e sofreu cortes no braço e no peito. Quando a polícia chegou ao local, já encontrou o homem muito ensanguentado e pedindo ajuda.
O dono do ferro-velho, que não quis ser identificado, disse que não sabe o que fazer para impedir que o local seja invadido. Ele já perdeu a conta do prejuízo e de quantas vezes o estabelecimento foi assaltado nos últimos cinco anos.

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Alguns produtos, segundo o comerciante, ele nem tem mais para vender. Fios de cobre, por exemplo, é o material mais furtado. Apesar de ter instalado um sistema de segurança, as câmeras já não funcionam mais, porque em crimes anteriores, os criminosos cortaram a fiação.
“Sentimento de frustração de saber que sua loja foi mais uma vez roubada. É um sentimento de impotência. A gente não tem o que fazer. A gente continua sendo roubado e vai indo”, relatou o comerciante.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de tentativa de assassinato. Nenhum suspeito foi preso.
Do G1

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