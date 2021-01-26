Motorista de aplicativo é esfaqueado em tentativa de assalto na Serra

Delegacia Regional de Laranjeiras Crédito: Vitor Jubini

Um motorista de aplicativo foi esfaqueado após uma tentativa de assalto por volta das 21h30 desta segunda-feira (25) no bairro Alterosas, na Serra . Os criminosos fugiram e o caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio.

De acordo com informações passadas para a polícia, o motorista teria recebido um pedido de corrida do bairro Novo Horizonte para Alterosas. Na viagem, um dos criminosos sentou ao lado do motorista e o outro no banco de trás.

Quando chegaram ao destino, os dois homens tiraram facas e ameaçaram o motorista. Segundo relato dele à polícia, ele pediu calma aos criminosos e disse que não reagiria. No entanto, o profissional decidiu enfrentar os assaltantes e levou uma facada no rosto.

Logo depois das agressões, os dois homens fugiram para um matagal do bairro. A vítima saiu do veículo para pedir ajuda e foi atendido por um policial reformado. A Polícia Militar foi até o bairro procurar os criminosos, mas não os encontrou.

O motorista foi levado para o hospital e precisou dar pontos no ferimento. Após receber alta, a vítima registrou o caso na Delegacia Regional da Serra.