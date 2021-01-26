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Violência

Motorista de aplicativo é esfaqueado em tentativa de assalto na Serra

Caso aconteceu por volta das 21h30 desta segunda-feira no bairro Alterosas. A vítima foi atingida no rosto com golpe de faca e, após a agressão, os criminosos fugiram

Publicado em 

26 jan 2021 às 10:39

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 10:39

Data: 16/09/2019 - ES - Serra - Delegacia Regional de Laranjeiras - Viatura da Polícia Civil - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Delegacia Regional de Laranjeiras  Crédito: Vitor Jubini
Um motorista de aplicativo foi esfaqueado após uma tentativa de assalto por volta das 21h30 desta segunda-feira (25) no bairro Alterosas, na Serra. Os criminosos fugiram e o caso é investigado pela Polícia Civil como tentativa de latrocínio.
De acordo com informações passadas para a polícia, o motorista teria recebido um pedido de corrida do bairro Novo Horizonte para Alterosas. Na viagem, um dos criminosos sentou ao lado do motorista e o outro no banco de trás.
Quando chegaram ao destino, os dois homens tiraram facas e ameaçaram o motorista. Segundo relato dele à polícia, ele pediu calma aos criminosos e disse que não reagiria. No entanto, o profissional decidiu enfrentar os assaltantes e levou uma facada no rosto.
Logo depois das agressões, os dois homens fugiram para um matagal do bairro. A vítima saiu do veículo para pedir ajuda e foi atendido por um policial reformado. A Polícia Militar foi até o bairro procurar os criminosos, mas não os encontrou.
O motorista foi levado para o hospital e precisou dar pontos no ferimento. Após receber alta, a vítima registrou o caso na Delegacia Regional da Serra.
Do G1 ES

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