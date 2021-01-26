Suspeitos são detidos com drogas após se esconderem em shopping de Linhares

Três suspeitos foram detidos pela Polícia Militar com cerca de 2 kg de maconha e 200 gramas de crack na noite desta segunda-feira (25). A prisão ocorreu no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Estado. Quando se depararam com a polícia, dois homens e um adolescente se esconderam em um shopping, mas acabaram sendo detidos.
Segundo informações da PM, os indivíduos são de Guriri, São Mateus, e estavam em um carro de aplicativo com placa da cidade, também localizada no Norte do Estado. Ao perceberem a viatura com os militares, os suspeitos teriam apresentado nervosismo e um deles até tentou se esconder para não ser visto.
Para fugir dos policiais, os homens entraram no estacionamento do shopping e posteriormente tentaram se esconder nas dependências do local. A polícia conta que um dos indivíduos, identificado como Jonathan Soares, de 32 anos, estava escondido no banheiro masculino do estabelecimento. Os outros suspeitos, Fagner Pereira, de 31 anos, e um adolescente de 16 anos, estavam no saguão e no estacionamento, respectivamente.
As drogas foram encontradas dentro do veículo utilizado pelos suspeitos. Para a polícia, Fagner informou que é motorista de aplicativo e que foi chamado para fazer a corrida até Linhares. Já o adolescente alegou que estava no shopping e que não conhecia os outros homens.
Os suspeitos detidos, o veículo e as drogas apreendidas foram encaminhados a uma delegacia da Polícia Civil.