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Chamas altas

Vídeo: incêndio atinge vegetação perto de casas em Araçás, Vila Velha

Fogo começou por volta das 20h50 e testemunhas relataram aos Bombeiros que as chamas estão altas e próximas das residências; veja imagens

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 22:36

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

27 jan 2021 às 22:36
Incêndio atinge região de mata próximo a casa no bairro Araçás, em Vila Velha
Incêndio atinge vegetação próximo a casas no bairro Araçás, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Bombeiros
Um incêndio atingiu uma vegetação no bairro Araçás, em Vila Velha, por volta das 20h50 desta quarta-feira (27). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas estão altas e testemunhas relatam que  o fogo está perto das casas. 
O veículo ABTS (Auto Bomba Tanque e Socorro) dos Bombeiros foi enviado até o local para combater as chamas. Ainda não há informações sobre como o fogo começou e nem se há feridos ou residências atingidas. Equipes estão no local para combater o incêndio.

OUTROS INCÊNDIOS

O incêndio que atingiu o bairro Araçás, em Vila Velha, foi o quarto registrado nesta quarta-feira (27). Durante a madrugada, chamas se alastraram no Morro da Gamela, no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Imagens registraram o fogo na vegetação perto de comércios da região, mas, apesar do susto, o incêndio foi controlado e não atingiu nenhum imóvel.
Já na tarde e noite desta quarta, dois incêndios foram notificados na Serra. Um atingiu uma área de vegetação próximo à ponte que liga Serra à Cariacica, e no início da noite as chamas começaram a se aproximar do quilômetro 281 da Rodovia do Contorno. A pista chegou a ser interditada por aproximadamente meia hora, mas foi totalmente liberada em seguida. Às 20h10, os Bombeiros informaram que o fogo estava extinto.
Um outro atingiu uma área de vegetação na região conhecida como Jacuhy, na Serra, por volta das 18h. Segundo o capitão Pedroni, a área afetada fica na ilha do manguezal, por trás do Alphaville, mas longe do condomínio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área é de difícil acesso e o combate às chamas será realizado na manhã de quinta-feira (28), com o apoio do Notaer.

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