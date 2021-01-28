Vídeo: incêndio atinge vegetação perto de casas em Araçás, Vila Velha

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O veículo ABTS (Auto Bomba Tanque e Socorro) dos Bombeiros foi enviado até o local para combater as chamas. Ainda não há informações sobre como o fogo começou e nem se há feridos ou residências atingidas. Equipes estão no local para combater o incêndio.

Um outro atingiu uma área de vegetação na região conhecida como Jacuhy, na Serra, por volta das 18h. Segundo o capitão Pedroni, a área afetada fica na ilha do manguezal, por trás do Alphaville, mas longe do condomínio. Segundo o Corpo de Bombeiros, a área é de difícil acesso e o combate às chamas será realizado na manhã de quinta-feira (28), com o apoio do Notaer.