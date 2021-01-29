Novo incêndio atinge área do Aeroporto de Vitória

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Ainda segundo informações dos Bombeiros, o solicitante, que faz parte da equipe de vigilância da área, relatou que a brigada de incêndio do local já estava realizando o combate desde a madrugada, mas necessitou de apoio, tendo em vista os locais de difícil acesso que estavam sendo atingidos. Também segundo a corporação, as equipes de militares do 1º Batalhão se deslocaram até a área de mata e o combate foi realizado até as 14h30. Alguns focos de fumaça em locais inacessíveis ainda podem ser visualizados no início da noite (29), porém, sem risco ao movimento de aeronaves, ou às edificações vizinhas.