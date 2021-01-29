Novo incêndio atinge área do Aeroporto de Vitória

Um novo incêndio atingiu a área do Aeroporto de Vitória na manhã desta sexta-feira (29) e a fumaça voltou a tomar conta da região do entorno. O fogo no local foi registrado dez dias após moradores, em especial de bairros de Vitória – como Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia e Praia do Canto– relatarem um cheiro forte de fumaça na região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve acionamento de equipe por volta das 6h20 desta sexta-feira (29) para atender a ocorrência de incêndio em vegetação na área do Aeroporto de Vitória, em Jardim Camburi.
Ainda segundo informações dos Bombeiros, o solicitante, que faz parte da equipe de vigilância da área, relatou que a brigada de incêndio do local já estava realizando o combate desde a madrugada, mas necessitou de apoio, tendo em vista os locais de difícil acesso que estavam sendo atingidos. Também segundo a corporação, as equipes de militares do 1º Batalhão se deslocaram até a área de mata e o combate foi realizado até as 14h30. Alguns focos de fumaça em locais inacessíveis ainda podem ser visualizados no início da noite (29), porém, sem risco ao movimento de aeronaves, ou às edificações vizinhas.
Por conta dos focos serem em locais distintos, os bombeiros dizem que há possibilidade de existir influência humana no incêndio e solicita a quem circula pelo local e a moradores da região que, caso visualizem qualquer atitude suspeita, acionem imediatamente o 190 ou enviem as informações ao Disque-Denúncia 181.
Acionado pela reportagem, o Aeroporto de Vitória informou que até às 15h o incêndio não impactou as operações de voos.