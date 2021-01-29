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Empatia e solidariedade

PMs fazem campanha para ajudar entregador que teve bicicleta furtada no ES

A história do entregador comoveu os policiais, pois o trabalhador ficou desempregado recentemente e passou a fazer entregas para sustentar a família
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

29 jan 2021 às 09:34

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 09:34

PMs ajudam entregador na Serra
PMs ajudam entregador na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Policiais militares da Serra organizaram uma campanha para ajudar um entregador que teve a bicicleta que usa para trabalhar furtada no bairro Colina de Laranjeiras. Com a colaboração de amigos, militares da 2ª Companhia do Sexto Batalhão doaram uma bicicleta nova ao trabalhador dois dias após o furto.
A história do entregador comoveu os policiais, pois o trabalhador ficou desempregado recentemente e passou a fazer entregas para sustentar a família.
Na última segunda-feira (25), por volta das 11h, o entregador Gustavo Lucas teve a bike furtada em frente a um shopping do bairro. Ele prendeu a bicicleta em um corrimão com uma corrente e foi à praça de convivência do shopping para buscar uma marmita que entregaria a um cliente.
Quando Gustavo saiu do shopping, não encontrou mais a bike. Uma testemunha informou à vítima que viu um criminoso usando um pedaço de ferro para soltar a bicicleta do corrimão.
O entregador Gustavo Lucas foi furtado na Serra
PMs doaram bicicleta para vítima de furto em Colina de Laranjeiras Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Comovidos, os militares organizaram uma vaquinha para arrecadar dinheiro e doar uma nova bike ao entregador. Dois dias depois, na quarta-feira (27), os PMs, com a ajuda de amigos, conseguiram entregar ao trabalhador uma bicicleta nova do mesmo modelo da que foi furtada. Os militares arrecadaram R$ 750,00 em apenas dois dias. Além da bicicleta, compraram corrente, cadeado e uma capa para o entregador colocar o celular na bike.
O gesto de empatia e solidariedade não parou por aí. Os PMs também conseguiram uma cesta básica para ajudar o entregador, que teve que ficar pelo menos dois dias sem trabalhar por causa do furto.

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