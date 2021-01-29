PMs fazem campanha para ajudar entregador que teve bicicleta furtada no ES

PMs ajudam entregador na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Policiais militares da Serra organizaram uma campanha para ajudar um entregador que teve a bicicleta que usa para trabalhar furtada no bairro Colina de Laranjeiras. Com a colaboração de amigos, militares da 2ª Companhia do Sexto Batalhão doaram uma bicicleta nova ao trabalhador dois dias após o furto.

A história do entregador comoveu os policiais, pois o trabalhador ficou desempregado recentemente e passou a fazer entregas para sustentar a família.

Na última segunda-feira (25), por volta das 11h, o entregador Gustavo Lucas teve a bike furtada em frente a um shopping do bairro. Ele prendeu a bicicleta em um corrimão com uma corrente e foi à praça de convivência do shopping para buscar uma marmita que entregaria a um cliente.

Quando Gustavo saiu do shopping, não encontrou mais a bike. Uma testemunha informou à vítima que viu um criminoso usando um pedaço de ferro para soltar a bicicleta do corrimão.

PMs doaram bicicleta para vítima de furto em Colina de Laranjeiras Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Comovidos, os militares organizaram uma vaquinha para arrecadar dinheiro e doar uma nova bike ao entregador. Dois dias depois, na quarta-feira (27), os PMs, com a ajuda de amigos, conseguiram entregar ao trabalhador uma bicicleta nova do mesmo modelo da que foi furtada. Os militares arrecadaram R$ 750,00 em apenas dois dias. Além da bicicleta, compraram corrente, cadeado e uma capa para o entregador colocar o celular na bike.