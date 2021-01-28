Homem encontra carteira com mais de R$ 1 mil e devolve ao dono no ES

Eletricista encontra carteira com mais de R$ 1 mil e devolve dinheiro pro dono Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Recém-desempregado, cheio de dívidas e desesperado após perder a carteira com mais de R$ 1 mil e todos os documentos em uma rua do bairro Olaria, em Vila Velha . Essa era a situação do estoquista e ajudante de pedreiro Renato Nascimento, de 28 anos, na última semana. Um gesto de honestidade, porém, salvou Renato de ficar no prejuízo.

O eletricista Daniel Antônio Ribeiro, de 60 anos, achou a carteira e não pensou duas vezes: passou dois dias inteiros tentando localizar o dono do dinheiro até encontrá-lo. Daniel procurou por Renato nas redes sociais, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e até no postinho de saúde, mas nada. Com o cartão-cidadão de Renato em mãos, o eletricista foi então na Caixa Econômica Federal , que fez a ponte entre os dois.

"Por questão de segurança, o banco disse que não podia passar o contato do Renato para mim, mas eles pegaram o meu número e passaram para ele, intermediando esse contato", lembrou Daniel.

Renato já não sabia mais o que fazer para achar a carteira. Ele perdeu os documentos após sair de uma obra onde está fazendo um trabalho extra para complementar a renda da família. O ajudante de pedreiro colocou a carteira na mochila, mas a bolsa acabou ficando com uma fresta aberta, por onde o objeto caiu.

Renato só foi dar falta da carteira em casa. Passou dois dias no sufoco e se emocionou com o ato de Daniel. O dinheiro é a primeira parcela que ele recebe do seguro-desemprego, já que perdeu o emprego que tinha em um supermercado em dezembro. "Já tinha feito oração, procurado em tudo que é canto, mas nada. Esse dinheiro é muito importante porque tenho dívidas e preciso pagar minhas contas", comentou.

A vida de Daniel também não está nada fácil: para cuidar da mãe, que é doente, o eletricista tem saído muito pouco de casa para trabalhar e tem recebido ajuda dos irmãos. Mesmo assim, garante que nunca cogitou ficar com o dinheiro que encontrou dentro da carteira, na porta da própria residência no bairro Olaria, em Vila Velha.

O dinheiro do seguro-desemprego de Renato estava todo nessa carteira que caiu na frente da casa de Daniel; o valor foi devolvido ao dono Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Na Bíblia está muito claro que a gente não pode desejar o que é do outro. Não posso ficar com nada que não seja meu. Ainda mais neste caso, que tinha junto um comprovante de seguro-desemprego. Sabia que o dono precisava muito desse dinheiro. Passei dois dias agoniado com um dinheiro que não é meu tentando achar o dono", disse.

O próprio Daniel fez questão de ir à casa de Renato para entregar os documentos e o dinheiro. "A gente fica sensibilizado. Precisamos valorizar pessoas honestas, do bem como o Daniel. Foi uma sorte grande esse dinheiro cair na mão dele. Que Deus retribua toda essa bondade", agradeceu Renato.