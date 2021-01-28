Homem encontra carteira com mais de R$ 1 mil e devolve ao dono no ES

Recém-desempregado, cheio de dívidas e desesperado após perder a carteira com mais de R$ 1 mil e todos os documentos em uma rua do bairro Olaria, em Vila Velha. Essa era a situação do estoquista e ajudante de pedreiro Renato Nascimento, de 28 anos, na última semana. Um gesto de honestidade, porém, salvou Renato de ficar no prejuízo.
O eletricista Daniel Antônio Ribeiro, de 60 anos, achou a carteira e não pensou duas vezes: passou dois dias inteiros tentando localizar o dono do dinheiro até encontrá-lo. Daniel procurou por Renato nas redes sociais, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e até no postinho de saúde, mas nada. Com o cartão-cidadão de Renato em mãos, o eletricista foi então na Caixa Econômica Federal, que fez a ponte entre os dois.
"Por questão de segurança, o banco disse que não podia passar o contato do Renato para mim, mas eles pegaram o meu número e passaram para ele, intermediando esse contato", lembrou Daniel.
Renato já não sabia mais o que fazer para achar a carteira. Ele perdeu os documentos após sair de uma obra onde está fazendo um trabalho extra para complementar a renda da família. O ajudante de pedreiro colocou a carteira na mochila, mas a bolsa acabou ficando com uma fresta aberta, por onde o objeto caiu.
Renato só foi dar falta da carteira em casa. Passou dois dias no sufoco e se emocionou com o ato de Daniel. O dinheiro é a primeira parcela que ele recebe do seguro-desemprego, já que perdeu o emprego que tinha em um supermercado em dezembro. "Já tinha feito oração, procurado em tudo que é canto, mas nada. Esse dinheiro é muito importante porque tenho dívidas e preciso pagar minhas contas", comentou.
A vida de Daniel também não está nada fácil: para cuidar da mãe, que é doente, o eletricista tem saído muito pouco de casa para trabalhar e tem recebido ajuda dos irmãos. Mesmo assim, garante que nunca cogitou ficar com o dinheiro que encontrou dentro da carteira, na porta da própria residência no bairro Olaria, em Vila Velha.
"Na Bíblia está muito claro que a gente não pode desejar o que é do outro. Não posso ficar com nada que não seja meu. Ainda mais neste caso, que tinha junto um comprovante de seguro-desemprego. Sabia que o dono precisava muito desse dinheiro. Passei dois dias agoniado com um dinheiro que não é meu tentando achar o dono", disse.
O próprio Daniel fez questão de ir à casa de Renato para entregar os documentos e o dinheiro. "A gente fica sensibilizado. Precisamos valorizar pessoas honestas, do bem como o Daniel. Foi uma sorte grande esse dinheiro cair na mão dele. Que Deus retribua toda essa bondade", agradeceu Renato.
O dono do dinheiro tentou retribuir e perguntou se Daniel queria receber uma recompensa pelo gesto, proposta que foi negada pelo eletricista. "Ele não precisa me pagar por isso. Fiz apenas aquilo que era minha obrigação", concluiu Daniel.