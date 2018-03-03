A lição de honestidade de José no Aeroporto de Vitória

Entrada do Aeroporto de Vitória, onde passageiro esqueceu uma caixa de bebidas na calçada Crédito: Gazeta Online

Esta é uma pequena história de honestidade num país de grandes exemplos cotidianos de desonestidade. Leitor da coluna, um médico de 71 anos de idade, conta que, no último domingo à noite, ao desembarcar no Aeroporto de Vitória (último voo), esqueceu na calçada uma caixa com algumas garrafas de bebida no carrinho. Chovia muito. Ao chegar em casa, ele se deu conta do esquecimento.

A honestidade

Imediatamente o passageiro voltou ao aeroporto e para surpresa dele o pacote tinha sido encontrado pelo funcionário José Gonçalves, responsável pela limpeza, e entregue ao supervisor do aeroporto. “Ainda há gente honesta neste mundo. Parabéns ao José!”, elogia o leitor.

É candidato

A eleição na OAB-ES será em novembro, mas já tem pré-candidato se movimentando. José Carlos Rizk Filho, derrotado por Homero Mafra na eleição passada, vai concorrer de novo e acaba de receber o apoio de Luiz Cláudio Allemand, que desistiu da candidatura.

Não é candidato

Por falar nisso, Homero Mafra nega veementemente que vá se candidatar a um quarto mandato para presidente da Ordem, como alguns setores da oposição estão comentando: “Encerro meu mandato neste ano, mas nosso grupo terá um candidato”.

PH assustou?

De um observador da cena política sobre o desempenho tímido do deputado Sérgio Majeski durante a prestação de contas do governador na Assembleia: “Só sabe debater sozinho”.

Na moita

O governador Hartung ainda não chamou para uma conversa os secretários que vão deixar o governo em abril para se candidatar. Por enquanto, ele não pediu sugestões de substitutos.

Pagou, levou

Um self-service na Enseada do Suá está dando 10% de desconto aos clientes que pagarem suas despesas com dinheiro. Uma estratégia para fugir das altas taxas cobradas pelas administradoras de cartões de crédito.

2018 e 2020

Lenise Loureiro, a supersecretária de Luciano Rezende, confirma que vai se candidatar a deputado federal. Será uma espécie de “vestibular” político, porque a meta dela é ser a candidata a prefeita de Vitória em 2020.

Fiel à infidelidade

Será que Max Filho vai sair do PSDB? Não duvidem. Fidelidade partidária nunca foi o forte do prefeito de Vila Velha (e de muitos políticos), embora ele se considere um “autêntico” tucano. Aos dados apurados pelo DataX:

Por enquanto

1986-1990 – PMDB

1990-1994 – PDT

1994-1998 – PMN

1998-2004 – PTB

2004-2010 – PDT

2010-2012 – PTB

2012-2018 – PSDB

Por que parou?

Está cada vez mais complicado o acesso à praça do pedágio da Terceira Ponte. À noite, na hora do rush, carros que não têm TAG ocupam as faixas de acesso à via expressa, impedindo que os veículos que têm o dispositivo sigam adiante.

Por que parou? 2

A desordem na ocupação das faixas provoca engarrafamentos antes da praça do pedágio e causa engarrafamentos (desnecessários) até na Av. César Hilal, em frente à Sedu. Se a que a Rodosol e a Prefeitura de Vitória têm uma solução para o problema?

Pode isso, Arnaldo?

Por falar na Via Expressa da Terceira Ponte, é cada vez mais comuns veículos com placa da Grande Vitória acessarem a cabine exclusiva sem ter o TAG. Muitos motoristas já reservam

R$ 1, entregam ao fiscal de pista e vão embora, sem nenhuma punição. Quem respeita as normas fica só observando.

Lei ignorada

A prática viola o Código de Trânsito Brasileiro, mas quem pode punir os infratores, os policiais rodoviários, ficam dentro do posto da PM climatizado ao lado da praça do pedágio.

Filial secreta

Um em cada quatro clientes da Lorenge, em um novo empreendimento em Cachoeiro de Itapemirim, é da Praia do Canto. Será que descobriram a capital secreta do mundo?

Pode isso, Arnaldo?

Uma hora no estacionamento da Rodoviária de Vitória custa nada menos do que R$ 8. Mais caro que em shopping.





Alô, general Braga Netto!

Por que o senhor não faz uma intervenção extra e não acaba com o auxílio-moradia também?