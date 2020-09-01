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Apoio da família

Família raspa cabeça em solidariedade a criança com câncer em Cachoeiro

A cachoeirense Ana Lívia Lima Ferreira, de apenas cinco anos, decidiu raspar os cabelos e recebeu o apoio dos familiares. Ela passa pelo tratamento de um câncer cerebral descoberto neste ano

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 17:38
Lívia Lima Ferreira, de cinco anos, com o tio Jucelio Lima
Lívia Lima Ferreira, de cinco anos, com o tio Jucelio Lima Crédito: Divulgação
A descoberta de um câncer despertou a solidariedade de uma família em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Na última sexta-feira (28), a pequena Ana Lívia Lima Ferreira, de apenas cinco anos, decidiu raspar os cabelos. Ela está em tratamento por conta de um câncer cerebral descoberto neste ano.
Vaidosa e com longos cabelos castanhos, Lívia pediu para raspar o cabelo. A mãe, Juliane Lima, conta que já haviam cortado o cabelo da filha curtinho, mas por conta do tratamento agressivo, das sessões de quimioterapia e a radioterapia, o cabelo da pequena começou a cair. Juliane ficou surpresa com a aceitação da filha a esta fase e com o apoio da família.
Meus irmãos rasparam quando viram que ela raspou. Logo que internou para fazer as primeiras químios cortei o cabelo dela na nuca, mas quando passávamos a mão, caía. Ela me perguntava porque o cabelo dela estava caindo tando. Expliquei que era o tratamento do câncer. Quando chegou na sexta (28) pediu para raspar, mas em casa, disse a mãe.
Tios de Ana Lívia também rasparam os cabelos
Tios de Ana Lívia também rasparam os cabelos Crédito: Divulgação
A família unida decidiu apoiar e se solidarizar com Ana Lívia. Os cinco irmãos de Juliane e um sobrinho, já rasparam as madeixas e o pai também vai aderir, segundo Juliane. No domingo (31), a própria Ana se divertiu ao raspar o cabelo do tio.
Lívia vai ao Hospital Infantil de Vitória para fazer as sessões de químio diariamente. Logo após raspar disse que estava igual a um bebezinho e agora ia lavar a carequinha com shampoo. Ela já sai sem turbante. Ganhou vários e até uma peruca, contou a mãe.
A descoberta da doença foi recente. Entre idas e vindas ao pronto atendimento da cidade, os médicos davam um diagnóstico de enxaqueca já que a criança sentia fortes dores, enjoo e tinha vômito. Após a suspeita de um médico, Ana Lívia passou por uma tomografia e um grande tumor foi encontrado.
A pequena foi operada em maio para a retirada do tumor. Na biópsia, foi descoberto que ele era maligno e no final de julho começou o tratamento. Graças a Deus nossa família é bem unida e ela (Lívia) é muito forte, conta a mãe.
A família criou uma vaquinha on-line para ajudar no custo das viagens diárias de Lívia. As doações podem ser feitas através do site http://vaka.me/1311608.

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