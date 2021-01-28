Voluntários constroem casa para mulher que vivia em barraco no ES

"Ai, meu Deus", exclama Dona Maria ao receber a casa nesta quinta-feira (28) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

O lugar onde Dona Maria vivia era um barraco de madeira, sem banheiro e com uma cozinha improvisada do lado de fora do imóvel, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha . Mas agora – graças à ação de um grupo de voluntários – ela tem uma casa completa para chamar de sua.

A entrega aconteceu nesta quinta-feira (28). O imóvel de alvenaria conta com sala, cozinha, dois quartos e um banheiro com vaso sanitário e chuveiro - o cômodo mais especial para ela, que antes tomava banho de caneco. "Eu tô muito alegre. Eu agradeço a Deus e todos os que me ajudaram", disse em entrevista à TV Gazeta.

A antiga moradia da Dona Maria: um cômodo de madeira, sem banheiro e com cozinha improvisada Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Desempregada, ela passou os últimos dois meses vivendo de favor na casa de uma vizinha, porque no final do ano passado ela sofreu com um incêndio e teve mais da metade do corpo queimado. "Faltou gás, né? Eu não enxerguei a brazinha e joguei álcool de posto (no fogareiro). A chama veio sobre mim. Pegou fogo na minha roupa e na fiação", contou.

A simplicidade de Dona Maria é tanta que ela não sabe o próprio sobrenome, já que não tem certidão de nascimento. Atualmente, ela vive com a filha e os quatro netos. Aos poucos, o passado sofrido que perdurou 63 anos vai ficando para trás e dando espaço aos novos móveis e eletrodomésticos.

A nova casa da Dona Maria é feita de alvenaria e tem quatro cômodos Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Toda essa mudança na vida dela é fruto da força de vontade dos Missionários da Luz e da solidariedade de doadores. "Ela morava em um cômodo com oito pessoas, em uma situação muito precária. Lançamos a vaquinha on-line e conseguimos o dinheiro para construir a casa", lembrou Nina Seidel, uma das voluntárias.

Focado em dar uma vida melhor aos moradores da Grande Terra Vermelha, o grupo tem a expectativa de levar a alegria que Dona Maria sentiu a mais famílias que vivem em situação precária na região, em moradias de lona, papelão e madeira. A meta é construir, pelo menos, dez casas até o final do ano.

Dona Maria, de 63 anos, era só felicidade nesta quinta-feira (28) Crédito: Reprodução | TV Gazeta

No entanto, para que todas essas construções virem realidade, é preciso arrecadar os valores necessários com doações. "Já estimamos, mais ou menos, o valor de uma casa. Se conseguíssemos mão de obra, seria possível otimizar o processo e construir ainda mais residências", analisou Nina.

SAIBA COMO AJUDAR