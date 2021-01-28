AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Solidariedade

Voluntários constroem casa para mulher que vivia em barraco no ES

Dona Maria tomava banho de caneco e a cozinha era improvisada no lado de fora do imóvel; o novo lar em Vila Velha foi entregue nesta quinta-feira (28)

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 20:43

Leandro Tedesco

Leandro Tedesco

Publicado em 

28 jan 2021 às 20:43
"Ai, meu Deus", exclama Dona Maria ao receber a casa nesta quinta-feira (28) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O lugar onde Dona Maria vivia era um barraco de madeira, sem banheiro e com uma cozinha improvisada do lado de fora do imóvel, na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. Mas agora – graças à ação de um grupo de voluntários – ela tem uma casa completa para chamar de sua.
A entrega aconteceu nesta quinta-feira (28). O imóvel de alvenaria conta com sala, cozinha, dois quartos e um banheiro com vaso sanitário e chuveiro - o cômodo mais especial para ela, que antes tomava banho de caneco. "Eu tô muito alegre. Eu agradeço a Deus e todos os que me ajudaram", disse em entrevista à TV Gazeta.
A antiga moradia da Dona Maria: um cômodo de madeira, sem banheiro e com cozinha improvisada
A antiga moradia da Dona Maria: um cômodo de madeira, sem banheiro e com cozinha improvisada Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Desempregada, ela passou os últimos dois meses vivendo de favor na casa de uma vizinha, porque no final do ano passado ela sofreu com um incêndio e teve mais da metade do corpo queimado. "Faltou gás, né? Eu não enxerguei a brazinha e joguei álcool de posto (no fogareiro). A chama veio sobre mim. Pegou fogo na minha roupa e na fiação", contou.
A simplicidade de Dona Maria é tanta que ela não sabe o próprio sobrenome, já que não tem certidão de nascimento. Atualmente, ela vive com a filha e os quatro netos. Aos poucos, o passado sofrido que perdurou 63 anos vai ficando para trás e dando espaço aos novos móveis e eletrodomésticos.
A nova casa da Dona Maria é feita de alvenaria e tem quatro cômodos
A nova casa da Dona Maria é feita de alvenaria e tem quatro cômodos Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Toda essa mudança na vida dela é fruto da força de vontade dos Missionários da Luz e da solidariedade de doadores. "Ela morava em um cômodo com oito pessoas, em uma situação muito precária. Lançamos a vaquinha on-line e conseguimos o dinheiro para construir a casa", lembrou Nina Seidel, uma das voluntárias.
Focado em dar uma vida melhor aos moradores da Grande Terra Vermelha, o grupo tem a expectativa de levar a alegria que Dona Maria sentiu a mais famílias que vivem em situação precária na região, em moradias de lona, papelão e madeira. A meta é construir, pelo menos, dez casas até o final do ano.
Dona Maria, de 63 anos, era só felicidade nesta quinta-feira (28)
Dona Maria, de 63 anos, era só felicidade nesta quinta-feira (28) Crédito: Reprodução | TV Gazeta
No entanto, para que todas essas construções virem realidade, é preciso arrecadar os valores necessários com doações. "Já estimamos, mais ou menos, o valor de uma casa. Se conseguíssemos mão de obra, seria possível otimizar o processo e construir ainda mais residências", analisou Nina.

SAIBA COMO AJUDAR

Para ajudar os Missionários da Luz a melhorar a situação dos moradores da Grande Terra Vermelha é simples. Basta doar qualquer quantia pela internet. São três opções: a vaquinha virtual, o picpay da fundadora Silvana Alves Oliveira ou o pix, cuja chave é 02765834776.
Quem quiser ter mais informações sobre o projeto pode entrar em contato com o grupo pelo telefone da Silvana, no número (27) 9 9999-4109.

Veja Também

Homem encontra carteira com mais de R$ 1 mil e devolve ao dono no ES

Ligação de Manaus: mãe consegue falar com filho internado no ES

Projeto social ensina surfe e consciência ambiental a crianças na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Bairro Terra Vermelha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vereador de Vitória Baiano do Salão
Partido vai abrir processo para expulsar vereador de Vitória condenado por estupro
Imagem de destaque
Yoga no inverno: 4 benefícios da prática contra dores articulares no frio
Agência do Sicoob em Vila Velha
Sicoob anuncia novas oportunidades de emprego e estágio no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados