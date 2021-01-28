Construtora Santos é notificada em 19 autos de infração em Vila Velha

Equipe de engenheiros especialistas do Crea-ES foram ao bairro Nova Itaparica, em Vila Velha, para mais uma vistoria no prédio que apresentou instabilidades na estrutura, na madrugada de domingo (24/01) Crédito: Ricardo Medeiros

A Santos Construções e Reforma, responsável pelo prédio de Nova Itaparica, em Vila Velha, que corre risco de desabamento e deixou moradores assustados após estalos, recebeu 19 autos de infração nesta quarta (27) e quinta-feira (28) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES). As notificações são relacionadas a empreendimentos da construtora, que envolvem seis prédios no mesmo município.

De acordo com o Crea-ES, dos seis prédios que apresentaram irregularidades, cinco são da região de Nova Itaparica e um do bairro Santa Mônica. Três dos empreendimentos já estavam concluídos e três encontravam-se, ainda, em fase de execução.

O conselho aponta, ainda, que os autos de infração foram direcionados a empresas e leigos e foram motivados por irregularidades como falta de responsável técnico, ausência das Anotações de Responsabilidade Técnica dos Projetos e exercício ilegal da profissão.

VISITA DIÁRIA EM PRÉDIO QUE CORRE RISCO DE DESABAR

O Crea-ES pontua que esta quinta-feira (28) é o quinto dia consecutivo que a equipe de engenheiros civis, eletricistas e de segurança do trabalho da autarquia federal está trabalhando no caso.

"Com relação ao Prédio Santos 2, que apresentou instabilidades na estrutura na madrugada do último domingo (24), além de verificar diariamente a ocorrência de possíveis novas movimentações na edificação, o corpo técnico está acompanhando a implantação do reforço estrutural provisório", informou.

Denúncias sobre condutas irregulares podem ser feitas por meio do canal de Denúncia Online, disponível no site institucional do Crea-ES.

O QUE DIZ A CONSTRUTORA

A reportagem de A Gazeta acionou a construtora para saber se a empresa foi notificada sobre os autos de infração. A Santos respondeu dizendo que recebeu os referidos autos através do engenheiro responsável pela obra e irá iniciar sua análise, "buscando a solução do impasse da melhor maneira possível".

"Como foi divulgado pela manhã, o reforço provisório continua nesta data e continuará amanhã (29), em razão de uma quantidade de material que está vindo de outro Estado. No mais, a Santos Construtora ratifica o custeio de hospedagem e alimentação aos moradores", disse em nota.

Por fim, a Santos informou ainda que o projeto definitivo de reforço da estrutura está sendo providenciado por uma outra equipe técnica contratada.

O CASO

Aproximadamente 130 moradores tiveram que deixar suas casas após um prédio, localizado no bairro Nova Itaparica, Vila Velha, ameaçar desabar , durante a madrugada de domingo, 24 de janeiro. Os imóveis estão na área que foi isolada e evacuada por segurança, de 40 metros em torno do edifício.

Era por volta da meia-noite de domingo (24) quando moradores do prédio ouviram um grande estrondo, acompanhado de uma movimentação do edifício para baixo. O vendedor Thiago Costa, de 34 anos, tinha acabado de colocar o filho de seis meses para dormir. Ele era o único acordado no apartamento.

"Quando eu botei o pé na sala, eu ouvi um barulho muito forte, como se fosse um caminhão batendo em algum lugar. No mesmo momento, eu senti como se estivesse dentro de um elevador descendo. Eu chegue até a abrir os braços", lembrou ele, que conseguiu sair só com alguns pertences do local.

Poucos instantes depois, dezenas de moradores já estavam desesperados pelos corredores e escadas do prédio. Um vídeo mostra essas pessoas aguardando na rua , sem saber o que estava acontecendo, mas já cientes de que dois pilares que dão sustentação ao prédio estavam danificados.