Fiscalização é feita pelo Crea e são identificadas irregularidades Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Prédio que ameaça desabar não tem licença da Prefeitura de Vila Velha

O prédio de cinco andares que ameaça cair no bairro Nova Itaparica, em Vila Velha , não tinha autorização da prefeitura para ser construído, segundo informações da administração municipal. Mais de 200 pessoas continuam fora de casa até esta terça-feira (26) desde que as colunas de sustentação do edifício começaram a estalar e rachar na madrugada de sábado (23) para domingo (24). Além dos moradores do prédio, outras pessoas que moram no entorno e um comerciante tiveram que deixar o local por medidas de segurança.

De acordo o repórter Diony Silva no ES1, da TV Gazeta, para construir qualquer obra desse porte a empresa deve contratar o engenheiro – que é o responsável técnico – e deve apresentar os projetos à prefeitura, que dá o aval para começar ou não a construção. Caso uma obra irregular tenha início, a administração municipal deve fiscalizar, com poder de embargá-la, e deve solicitar documentos para posteriormente fazer a liberação.

A secretária de Desenvolvimento Urbano de Vila Velha, Milena Ferrari, afirmou que não foi encontrada licença da prefeitura para o edifício. "Os outros prédios do entorno ainda não foram verificados, mas no Santos II não encontramos licença nem projeto de aprovação. Houve uma falha na fiscalização e também na questão do próprio empreendedor, que construiu um prédio irregularmente sem atender à legislação e colocou pessoas em risco, deixando um prédio mal feito. A responsabilidade com esses imóveis e vidas é dele", iniciou.

Segundo o coordenador adjunto da Defesa Civil de Vila Velha, Afonso Belenda, 220 pessoas deixaram suas residências. "Engenheiros do Crea-ES e da Defesa Civil trarão uma solução. Nossa missão é preservar vidas e é o que estamos fazendo até agora”, afirmou.

PRÉDIO EM CONSTRUÇÃO

De acordo com a reportagem da TV Gazeta, a construtora Santos está erguendo outro prédio próximo ao que ameaça desabar. A Prefeitura de Vila Velha informou que ainda não conseguiu verificar se a construtora tem ou não autorização para erguer este novo prédio, mas que analisará todos os documentos. Se não estiver autorizada, pode ser que a obra seja embargada ou até demolida. Mas há um problema: a obra ainda nem acabou e já tem pessoas morando no segundo e terceiro andar.

A secretária Milena Ferrari garantiu, em entrevista à TV Gazeta, que as fiscalizações serão intensificadas na nova administração municipal. “Dividimos a cidade em regiões, traçamos rotas para os fiscais, que vão prestar contas de onde estiveram, vai ter um controle muito maior. É um pedido do nosso prefeito e vamos organizar essa parte”, concluiu.

Demandada pela reportagem da TV Gazeta e de A Gazeta, a construtora Santos não se posicionou sobre o assunto até a publicação desta matéria. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Em conversa com moradores da região, que no momento se encontram em hotéis, a reportagem da TV Gazeta apurou que há apenas mais duas estadias pagas pela empresa e que essas pessoas aguardam um posicionamento.

ENTENDA O CASO

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