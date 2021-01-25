Área de prédio que ameaça cair é evacuada e 130 pessoas estão fora de casa

De acordo com a Defesa Civil de Vila Velha, dois pilares ficaram comprometidos Crédito: Fernando Madeira

No local desde o ocorrido, a Defesa Civil municipal ainda faz o trabalho para que não haja ninguém no perímetro. "Não sabemos a quantidade de pessoas que faltam sair. Estamos indo de casa em casa para orientá-las a não ficarem e nem entrarem para pegar coisa alguma", afirmou Afonso Belenda, coordenador adjunto do órgão.

"Não conseguimos precisar se pode ou não desabar. A evacuação é por precaução. O prédio pode descer de uma vez. Não podemos correr esse risco" Afonso Belenda - Coordenador adjunto da Defesa Civil de Vila Velha

Na tarde deste domingo (24), engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) fizeram a vistoria preliminar e constataram que dois pilares de sustentação do prédio sofreram esmagamento. Ou seja, colapsaram e colocam toda a edificação em risco.

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"A partir dessa manifestação patológica, é possível que haja desabamento", admitiu o engenheiro Giuliano Battisti. "Nesse momento, ainda é cedo para dizer por que isso aconteceu. Precisamos analisar o projeto e todo o contexto", completou, dizendo que o laudo técnico que apontará as causas deve sair em 15 dias.

Por enquanto, cerca de 30 escoras dão apoio essencial à estrutura do edifício – quantidade que deve ser dobrada na manhã desta segunda-feira (25). Com o reforço, a expectativa é que o prédio fique totalmente seguro e estável. Dessa forma, os reparos necessários poderão ser feitos pela empresa responsável.

Edifício corre risco de desmoronamento em Vila Velha

Como na Avenida Anders, onde fica o Edifício Residencial Santos, passam três estações de energia de alta tensão, o município também fez contato com a EDP para um eventual isolamento das linhas de transmissão. Caso seja necessário, três bairros podem ter o fornecimento de energia afetado.

DESESPERO NO INÍCIO DA MADRUGADA

Era por volta da meia-noite deste domingo (24) quando moradores do prédio ouviram um grande estrondo, acompanhado de uma movimentação do edifício para baixo. O vendedor Thiago Costa, de 34 anos, tinha acabado de colocar o filho de seis meses para dormir. Ele era o único acordado no apartamento.

"Quando eu botei o pé na sala, eu ouvi um barulho muito forte, como se fosse um caminhão batendo em algum lugar. No mesmo momento, eu senti como se estivesse dentro de um elevador descendo. Eu chegue até a abrir os braços", lembrou ele, que conseguiu sair só com alguns pertences do local.

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Poucos instantes depois, dezenas de moradores já estavam desesperados pelos corredores e escadas do prédio. Um vídeo mostra essas pessoas aguardando na rua , sem saber o que estava acontecendo, mas já cientes de que dois pilares que dão sustentação ao prédio estavam danificados.