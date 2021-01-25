Área de prédio que ameaça cair é evacuada e 130 pessoas estão fora de casa

Aproximadamente 130 moradores tiveram que deixar suas casas após um prédio, localizado no bairro Nova Itaparica, Vila Velha, ameaçar desabar, durante a madrugada deste domingo (24). Os imóveis estão na área que foi isolada e evacuada por segurança, de 40 metros em torno do edifício.
No local desde o ocorrido, a Defesa Civil municipal ainda faz o trabalho para que não haja ninguém no perímetro. "Não sabemos a quantidade de pessoas que faltam sair. Estamos indo de casa em casa para orientá-las a não ficarem e nem entrarem para pegar coisa alguma", afirmou Afonso Belenda, coordenador adjunto do órgão.
"Não conseguimos precisar se pode ou não desabar. A evacuação é por precaução. O prédio pode descer de uma vez. Não podemos correr esse risco"
Na tarde deste domingo (24), engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES) fizeram a vistoria preliminar e constataram que dois pilares de sustentação do prédio sofreram esmagamento. Ou seja, colapsaram e colocam toda a edificação em risco.
"A partir dessa manifestação patológica, é possível que haja desabamento", admitiu o engenheiro Giuliano Battisti. "Nesse momento, ainda é cedo para dizer por que isso aconteceu. Precisamos analisar o projeto e todo o contexto", completou, dizendo que o laudo técnico que apontará as causas deve sair em 15 dias.
Por enquanto, cerca de 30 escoras dão apoio essencial à estrutura do edifício – quantidade que deve ser dobrada na manhã desta segunda-feira (25). Com o reforço, a expectativa é que o prédio fique totalmente seguro e estável. Dessa forma, os reparos necessários poderão ser feitos pela empresa responsável.
Edifício corre risco de desmoronamento em Vila Velha
Como na Avenida Anders, onde fica o Edifício Residencial Santos, passam três estações de energia de alta tensão, o município também fez contato com a EDP para um eventual isolamento das linhas de transmissão. Caso seja necessário, três bairros podem ter o fornecimento de energia afetado.
DESESPERO NO INÍCIO DA MADRUGADA
Era por volta da meia-noite deste domingo (24) quando moradores do prédio ouviram um grande estrondo, acompanhado de uma movimentação do edifício para baixo. O vendedor Thiago Costa, de 34 anos, tinha acabado de colocar o filho de seis meses para dormir. Ele era o único acordado no apartamento.
"Quando eu botei o pé na sala, eu ouvi um barulho muito forte, como se fosse um caminhão batendo em algum lugar. No mesmo momento, eu senti como se estivesse dentro de um elevador descendo. Eu chegue até a abrir os braços", lembrou ele, que conseguiu sair só com alguns pertences do local.
Poucos instantes depois, dezenas de moradores já estavam desesperados pelos corredores e escadas do prédio. Um vídeo mostra essas pessoas aguardando na rua, sem saber o que estava acontecendo, mas já cientes de que dois pilares que dão sustentação ao prédio estavam danificados.
De acordo com a advogada Caroline Cucco, da Santos Construtora, responsável pelo edifício, a empresa está tomando as medidas cabíveis. "Os moradores do local foram realocados em hotéis, onde está sendo oferecida alimentação", garantiu. Sobre a estrutura, ela informou que está "aguardando o laudo definitivo".