Motorista passa mal, ônibus bate e 11 passageiros ficam feridos em Cariacica

Acidente com ônibus no Terminal de Itacibá na tarde deste domingo Crédito: Reprodução

Um acidente na tarde deste domingo (24) assustou os passageiros do Terminal de Itacibá, em Cariacica. De acordo coma Ceturb-ES, um motorista da Linha 704 bateu com o veículo dentro do terminal rodoviário. Abaixo, veja vídeo do acidente

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Informações iniciais dão conta de que o condutor teria se sentido mal, perdendo a direção do veículo e batendo em uma mureta de proteção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o motorista, socorrido.