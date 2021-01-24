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Terminal de Itacibá

Motorista passa mal, ônibus bate e 11 passageiros ficam feridos em Cariacica

O condutor do veículo e os passageiros (que tiveram ferimentos leves) foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); acidente foi com veículo da linha 704

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 19:19

Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

24 jan 2021 às 19:19
Ônibus da linha 704 bateu no Termina de Itacibá, na tarde deste domingo (24)
Acidente com ônibus no Terminal de Itacibá na tarde deste domingo Crédito: Reprodução
Um acidente na tarde deste domingo (24) assustou os passageiros do Terminal de Itacibá, em Cariacica. De acordo coma Ceturb-ES, um motorista da Linha 704 bateu com o veículo dentro do terminal rodoviário. Abaixo, veja vídeo do acidente
Informações iniciais dão conta de que o condutor teria se sentido mal, perdendo a direção do veículo e batendo em uma mureta de proteção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o motorista, socorrido. 

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Além dele, outros 11 passageiros tiveram ferimentos leves e também foram atendidos pelo SAMU. Após o acidente, o ônibus foi substituído para realizar a viagem.

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