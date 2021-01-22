Veja as linhas de ônibus que vão operar no novo Terminal de Itaparica

Depois de dois anos e meio fechado para obras, o Terminal de Itaparica voltará a funcionar na próxima segunda-feira (25). Ao todo, serão operadas 39 linhas de ônibus no local. A principal novidade fica por conta daquelas que passarão pela Rodovia Leste-Oeste, que liga os municípios de Vila Velha e Cariacica.
Terminal de Itaparica é inaugurado
Dessa forma, os novos itinerários diminuirão o tempo de viagem até o Terminal de Campo Grande, já que os anteriores percorriam um caminho mais longo feito pela Avenida Carlos Lindenberg, pela Rodovia Darly Santos e BR 262. Já algumas linhas que tinham trajetos sobrepostos foram extintas.
Considerado o mais movimentado do Sistema Transcol, o Terminal de Itaparica deve receber de 30 mil a 40 mil pessoas por dia. Com a inauguração, a expectativa é desafogar o Terminal de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo, que acabou absorvendo a demanda durante os últimos anos.
VEJA AS LINHAS DO NOVO TERMINAL DE ITAPARICA
- 501: Terminal Jacaraípe
- 508: Terminal Laranjeiras
- 532: Praça de Eucalipto - Circular
- 551: Terminal Jacaraípe
- 552: Terminal Campo Grande
- 557: Terminal Itaparica - Circular
- 558: Terminal Itaparica - Circular
- 560: Terminal Laranjeiras
- 581: Bela Vista
- 582: Padre Gabriel
- 585: Jardim Botânico
- 588: Terminal Campo Grande
- 593: Vista Linda
- 600: Terminal Ibes
- 603: Terminal Ibes
- 609: Barra do Jucu
- 610: Terminal Vila Velha
- 611: Praia da Costa
- 612: Parque Residencial Terra Vermelha
- 613: Ponta da Fruta
- 614: Terminal Jardim América
- 616: Morada da Barra
- 617: João Goulart
- 618: São Conrado
- 619: Balneário Ponta da Fruta
- 624: Terminal São Torquato
- 626: Terminal São Torquato
- 636: Terminal Vila Velha
- 652: Bairro Darly Santos
- 653: Normília
- 654: Lagoa Jabaeté
- 655: Santa Paula - Circular
- 656: Terminal Vila Velha
- 657: Xurí
- 659: Retiro do Congo
- 660: Terminal São Torquato
- 661: Praça Vila Velha - Circular
- 669: Village do Sol
- 672: Trevo de Setiba
OBRAS
O terminal rodoviário do Transcol estava fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.
Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de cerca de 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes. Depois disso, um novo projeto foi feito para o terminal, com a instalação de uma cobertura em lonas tensionadas.
Em dezembro de 2020, durante a instalação, parte das lonas que compõem o teto do terminal cedeu, em decorrência do grande volume de chuvas em Vila Velha. Na ocasião, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) alegou que o problema ocorreu porque a cobertura não havia sido totalmente instalada e a membrana (lona) ainda estava sendo tensionada.
Os reparos começaram em março e, no prazo inicial dado pelo DER-ES, a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio de 2020, porém a obra atrasou por conta, principalmente, da pandemia do novo coronavírus. Com o cronograma não cumprido, uma nova data foi estipulada, desta vez para o mês de outubro. Mais uma vez a promessa ficou apenas na expectativa.
Diante desse novo atraso, ainda em novembro, o diretor do DER, Luiz César Maretto, explicou que a reforma estava na reta final e que o órgão faria um esforço para entregar o terminal ainda em 2020.
“A obra não durou tanto tempo. Esse ano de pandemia foi difícil, as empresas tiveram dificuldades, essa lona veio da França. Tivemos alguns problemas, mas mesmo assim estamos conseguindo, em menos de um ano, finalizar a execução da obra”, concluiu.