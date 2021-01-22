Veja as linhas de ônibus que vão operar no novo Terminal de Itaparica

Terminal de Itaparica foi inaugurado nesta sexta-feira (22), mas só voltará a operar na segunda-feira (25) Crédito: Carlos Alberto Silva

Terminal de Itaparica é inaugurado

Dessa forma, os novos itinerários diminuirão o tempo de viagem até o Terminal de Campo Grande, já que os anteriores percorriam um caminho mais longo feito pela Avenida Carlos Lindenberg, pela Rodovia Darly Santos e BR 262. Já algumas linhas que tinham trajetos sobrepostos foram extintas.

deve receber de 30 mil a 40 mil pessoas por dia. Com a inauguração, a expectativa é desafogar o Terminal de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo, que acabou absorvendo a demanda durante os últimos anos. Considerado o mais movimentado do Sistema Transcol , o Terminal de Itaparica. Com a inauguração, a expectativa é desafogar o Terminal de Vila Velha, no bairro Divino Espírito Santo, que acabou absorvendo a demanda durante os últimos anos.

VEJA AS LINHAS DO NOVO TERMINAL DE ITAPARICA

501: Terminal Jacaraípe

508: Terminal Laranjeiras



532: Praça de Eucalipto - Circular



551: Terminal Jacaraípe



552: Terminal Campo Grande



557: Terminal Itaparica - Circular



558: Terminal Itaparica - Circular



560: Terminal Laranjeiras



581: Bela Vista



582: Padre Gabriel



585: Jardim Botânico



588: Terminal Campo Grande



593: Vista Linda



600: Terminal Ibes



603: Terminal Ibes



609: Barra do Jucu



610: Terminal Vila Velha



611: Praia da Costa



612: Parque Residencial Terra Vermelha



613: Ponta da Fruta



614: Terminal Jardim América



616: Morada da Barra



617: João Goulart



618: São Conrado



619: Balneário Ponta da Fruta



624: Terminal São Torquato



626: Terminal São Torquato



636: Terminal Vila Velha



652: Bairro Darly Santos



653: Normília



654: Lagoa Jabaeté



655: Santa Paula - Circular



656: Terminal Vila Velha



657: Xurí



659: Retiro do Congo



660: Terminal São Torquato



661: Praça Vila Velha - Circular



669: Village do Sol



672: Trevo de Setiba



OBRAS

O terminal rodoviário do Transcol estava fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.

Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de cerca de 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes. Depois disso, um novo projeto foi feito para o terminal, com a instalação de uma cobertura em lonas tensionadas.

Em dezembro de 2020, durante a instalação, parte das lonas que compõem o teto do terminal cedeu, em decorrência do grande volume de chuvas em Vila Velha. Na ocasião, o Departamento de Edificações e Rodovias (DER-ES) alegou que o problema ocorreu porque a cobertura não havia sido totalmente instalada e a membrana (lona) ainda estava sendo tensionada.

Os reparos começaram em março e, no prazo inicial dado pelo DER-ES, a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio de 2020, porém a obra atrasou por conta, principalmente, da pandemia do novo coronavírus. Com o cronograma não cumprido, uma nova data foi estipulada, desta vez para o mês de outubro. Mais uma vez a promessa ficou apenas na expectativa.

Diante desse novo atraso, ainda em novembro, o diretor do DER, Luiz César Maretto, explicou que a reforma estava na reta final e que o órgão faria um esforço para entregar o terminal ainda em 2020.