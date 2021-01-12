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Mobilidade no ES

Tarifa do aquaviário será mais cara que Transcol e barcos terão ar-condicionado

O sistema de bilhetagem será integrado ao Transcol, mas o valor da passagem não será o mesmo. O Governo ainda não definiu o preço, mas já avisou que a tarifa do aquaviário será mais cara que a dos ônibus
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

12 jan 2021 às 12:09

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 12:09

Edital foi publicado nesta terça-feira
Projeção da embarcação que será usada no aquaviário  Crédito: Divulgação/ Governo do Estado
Tarifa do aquaviário será mais cara que Transcol e barcos terão ar-condicionado
Barcos com ar-condicionado, wi-fi e espaço para o transporte de bicicleta. Assim vai funcionar o aquaviário na Baía de Vitória, cujo edital para construção dos terminais foi publicado nesta terça-feira (12). A empresa vencedora terá 11 meses para executar os trabalhos, contados a partir da ordem de serviço.
O sistema de bilhetagem será integrado ao Transcol, mas o valor da passagem não será o mesmo. O Governo ainda não definiu o preço, mas já avisou que a tarifa do aquaviário será mais cara que a dos ônibus por ser um modal com um custo maior. As embarcações terão de 100 a 150 lugares e áreas para que os passageiros carreguem bicicletas.
"Você vai ter um complemento tarifário. Se andar só no aquaviário vai ter que pagar a tarifa cheia do aquaviário. É um sistema um pouco mais caro", explicou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

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O novo sistema vai operar inicialmente com quatro estações (Prainha, em Vila Velha; Centro e Praça do Papa, em Vitória; e Porto de Santana, em Cariacica), e será integrado ao sistema de transporte coletivo (Transcol), segundo a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura. Os pontos de embarque foram escolhidos para integrar a Grande Vitória, em locais com grande fluxo de pessoas e com integração com sistema de ônibus. As estruturas, segundo o Governo, vão contar com sala de espera, onde os passageiros vão aguardar o embarque. Para o acesso aos barcos, haverá uma interligação, tipo uma ponte, que será coberta para o conforto de quem usar o aquaviário.

Veja como será o novo aquaviário

O governador Renato Casagrande disse que o governo pode aumentar o número de estações caso haja uma demanda. "No futuro, o modal sendo usado, as pessoas tendo a cultura de usar novamente, outros pontos poderão ser anexados. Não é um modal que transporta muito gente, mas é oportunidade de transportar pessoas em locais específicos, e que pode também ser utilizado como modal por turistas", destacou o governador.
De acordo com o Governo, os primeiros píers começam a ser entregues entre outubro e novembro de 2021. Depois será aberto um novo edital para escolher a empresa que vai operar o sistema.

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