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Pandemia em dados

Coronavírus no ES: mais dez mortes e 800 novos casos em 24 horas

Com a atualização deste domingo (24), o Estado chega ao total de 5.668 vidas perdidas na pandemia e superou a marca de 285 mil diagnósticos positivos
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 jan 2021 às 17:00

Publicado em 24 de Janeiro de 2021 às 17:00

As máscaras protetoras marcaram presença também no segundo turno das eleições, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Maria Istela Modonesi, em Bairro das Laranjeiras, em Jacaraípe.
O uso de máscara em espaços públicos é uma forma eficaz de combater a disseminação do novo coronavírus Crédito: Elis Carvalho
Apenas nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou dez mortes e 800 casos do novo coronavírus. Ou seja, neste domingo (24), o Estado chegou ao total de 5.668 vidas perdidas e 285.654 diagnósticos positivos, desde o início da pandemia. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.272. Em seguida, aparecem Serra (35.454), Vitória (31.947) e Cariacica (23.122). No interior do Estado, as situações mais críticas são as de Cachoeiro de Itapemirim (14.800), Linhares (14.048) e Colatina (13.314).
Já no recorte feito por bairros, é Jardim Camburi, na Capital, que aparece mais uma vez no topo do ranking, com 4.775 pessoas contaminadas. Depois dele, estão Praia da Costa (4.245), Jardim da Penha (2.782), Praia de Itaparica (2.397) e Praia do Canto (2.136). Em sexto lugar, aparece o bairro Interlagos (1.754), em Linhares.
Além dos casos já confirmados de Covid-19, mais de 188.976 mil ainda estão sendo investigados no Espírito Santo. Ao todo, 862.937 testes já foram aplicados no Estado. A taxa de letalidade da doença se manteve, mais um dia, em 2%. Nas últimas 24 horas, o número de curados também subiu, chegando a 266.149.

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