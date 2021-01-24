Coronavírus no ES: mais dez mortes e 800 novos casos em 24 horas

Apenas nas últimas 24 horas, o Espírito Santo registrou dez mortes e 800 casos do novo coronavírus. Ou seja, neste domingo (24), o Estado chegou ao total de 5.668 vidas perdidas e 285.654 diagnósticos positivos, desde o início da pandemia. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Entre os municípios, Vila Velha se mantém como o de maior número de moradores infectados: são 38.272. Em seguida, aparecem Serra (35.454), Vitória (31.947) e Cariacica (23.122). No interior do Estado, as situações mais críticas são as de Cachoeiro de Itapemirim (14.800), Linhares (14.048) e Colatina (13.314).
Já no recorte feito por bairros, é Jardim Camburi, na Capital, que aparece mais uma vez no topo do ranking, com 4.775 pessoas contaminadas. Depois dele, estão Praia da Costa (4.245), Jardim da Penha (2.782), Praia de Itaparica (2.397) e Praia do Canto (2.136). Em sexto lugar, aparece o bairro Interlagos (1.754), em Linhares.
Além dos casos já confirmados de Covid-19, mais de 188.976 mil ainda estão sendo investigados no Espírito Santo. Ao todo, 862.937 testes já foram aplicados no Estado. A taxa de letalidade da doença se manteve, mais um dia, em 2%. Nas últimas 24 horas, o número de curados também subiu, chegando a 266.149.