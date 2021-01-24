Coronavírus no ES: mais dez mortes e 800 novos casos em 24 horas

O uso de máscara em espaços públicos é uma forma eficaz de combater a disseminação do novo coronavírus

Além dos casos já confirmados de Covid-19, mais de 188.976 mil ainda estão sendo investigados no Espírito Santo. Ao todo, 862.937 testes já foram aplicados no Estado. A taxa de letalidade da doença se manteve, mais um dia, em 2%. Nas últimas 24 horas, o número de curados também subiu, chegando a 266.149.