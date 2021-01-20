Moradores da Grande Vitória são surpreendidos por fumaça e cheiro forte

Moradores de Mata da Praia são surpreendidos por fumaça e cheiro forte Crédito: Vilmara Fernandes

TV Gazeta, a fumaça apareceu a partir de uma área de mata do aeroporto. Moradores de bairros de Vitória , como Jardim Camburi, Jardim da Penha, Mata da Praia e Praia do Canto, estão, desde a noite dessa terça-feira (19), enfrentando um cheiro forte de fumaça. O cheiro também chegou a bairros de Vila Velha, como Prainha e Praia de Itaparica, na noite de terça. De acordo com informações da, a fumaça apareceu a partir de uma área de mata do aeroporto.

Segundo com relato de pessoas que moram em Vitória, se trata de uma fumaça branca e densa que encobre os bairros. Alguns moradores relatam dificuldade para respirar.

Moradores de Jardim Camburi são surpreendidos por fumaça e cheiro forte Crédito: Eduardo Fachetti

"Quem tem rinite morre com essa fumaça em Jardim Camburi", desabafou uma moradora no Twitter. "Jardim Camburi inteira tomada de fumaça", relatou outra pessoa que mora no bairro.

Profissionais que atuam em ruas próximas ao aeroporto estão com dificuldade para trabalhar. "Está difícil trabalhar aqui, só usando máscara. Não sei como vou conseguir trabalhar o dia todo aqui hoje", desabafou um lavador de carros, em entrevista À TV Gazeta.

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CORPO DE BOMBEIROS

O Corpo de Bombeiros Militar confirmou em nota que foi acionado, por volta das 17h de terça-feira (19), para atender uma ocorrência de incêndio na área de mata que cerca o Aeroporto de Vitória, na altura da Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi. As equipes foram até o local, conseguiram realizar o combate, porém, por volta das 5h dessa quarta-feira (20), moradores acionaram novamente o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), tendo em vista que havia muita fumaça atingindo a região e causando incômodo à comunidade.

Novamente militares foram enviados até a área e constataram que as chamas haviam retornado. O combate foi iniciado e está em andamento. Segundo os bombeiros, o trecho é um local com excesso de material orgânico, o que dificultOU a extinção completa da fumaça. Por volta de 12h50, o Corpo de Bombeiros informou que as chamas foram contidas e o incêndio controlado. Além disso, o local continua sendo monitorado pela brigada do Aeroporto e não houve solicitação de perícia até o momento. Ainda há fumaça, por conta de brasa de tronco de árvores e cupinzeiros, mas nada que possa incomodar aos moradores.

A TV Gazeta questionou se o incêndio teria alguma ligação com a fumaça da turfa, que vem debaixo da terra, mas os Bombeiros disseram que essa não é uma região de turfa.

INCÊNDIO NÃO ATRAPALHA VOOS