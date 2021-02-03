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Sul do ES

Mulher é presa suspeita de esfaquear o marido em Cachoeiro

A vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Segundo a Polícia Civil, a suspeita foi autuada por tentativa de homicídio e será encaminhada ao presídio

Publicado em 

03 fev 2021 às 13:36

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 13:36

Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim
A vítima está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro Crédito: Divulgação
Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (3) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após tentar matar o marido no bairro Monte Belo. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita esfaqueou a vítima, que foi socorrida para um hospital no município.
A PM informou que foi acionada um pouco antes das 6h da manhã para a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares constataram que a mulher havia atingido o marido com uma faca na região do tórax. Ele foi soicorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Polícia Civil informou que a mulher foi autuada por tentativa de homicídio e será encaminhada para o presídio feminino de Cachoeiro.

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