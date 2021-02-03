Mulher é presa suspeita de esfaquear o marido em Cachoeiro

Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (3) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após tentar matar o marido no bairro Monte Belo. De acordo com a Polícia Militar, a suspeita esfaqueou a vítima, que foi socorrida para um hospital no município.
A PM informou que foi acionada um pouco antes das 6h da manhã para a ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares constataram que a mulher havia atingido o marido com uma faca na região do tórax. Ele foi soicorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada por tentativa de homicídio e será encaminhada para o presídio feminino de Cachoeiro.