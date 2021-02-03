Corpo é encontrado em rio no distrito de Rive, em Alegre

Um corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira (2), no Rio Itapemirim, no distrito de Rive, no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O corpo foi localizado por um pescador que o viu boiando.
Segundo informações da Polícia Militar, o pescador visualizou o corpo sendo levado pela correnteza na localidade Santa Angélica. Como não havia nenhum documento com a vítima, a polícia não conseguiu fazer a identificação.
A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o resgate do corpo no rio. A Polícia Civil levou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para exames e identificação.
Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e, por isso, não teria mais informações sobre o caso.