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Corpo é encontrado em rio no distrito de Rive, em Alegre

Um pescador foi quem encontrou o corpo no Rio Itapemirim nesta terça-feira (2)
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

03 fev 2021 às 12:23

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 12:23

Fachada do SML de Cachoeiro onde estão 23 corpos para apenas 18 gavetas disponíveis
A Polícia Civil levou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para exames e identificação Crédito: Foto do leitor
Um corpo foi encontrado na tarde desta terça-feira (2), no Rio Itapemirim, no distrito de Rive, no município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O corpo foi localizado por um pescador que o viu boiando.
Segundo informações da Polícia Militar, o pescador visualizou o corpo sendo levado pela correnteza na localidade Santa Angélica. Como não havia nenhum documento com a vítima, a polícia não conseguiu fazer a identificação. 
A equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para realizar o resgate do corpo no rio. A Polícia Civil levou o corpo ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para exames e identificação.
Na manhã desta quarta-feira (3), a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento e, por isso, não teria mais informações sobre o caso.

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