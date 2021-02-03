Quadrilha é detida após furto a lojas em Montanha

Suspeitos são detidos após furto a lojas e fuga em Montanha Crédito: Internauta

A pequena Montanha , de quase 19 mil habitantes, no Norte do Espírito Santo , foi surpreendida pela segunda vez em 2021 pela ação de uma quadrilha. Uma série de furtos aconteceu em estabelecimentos comerciais do município e no distrito de Vinhático, na madrugada desta terça-feira (2). Após tentarem fuga em direção a São Mateus , os quatro suspeitos foram detidos.

Segundo informações da Polícia Civil , dois adolescentes de 17 anos, um homem e uma mulher são os responsáveis pelos furtos. Ainda de acordo com a polícia, eles formam uma quadrilha e, segundo as investigações, já haviam feito uma ação parecida na madrugada do dia 7 para o dia 8 de janeiro.

Desta vez, a quadrilha utilizou um Fiat Brava de cor branca e, após terminar os furtos, segundo a polícia, tentou fugir em direção a São Mateus, também no Norte do ES.

AÇÃO DA QUADRILHA

Segundo o delegado de Montanha, Leonardo Ávila, a quadrilha chega de carro na cidade durante a madrugada e utiliza ferramentas para arrombar as portas dos estabelecimentos comerciais. "Eles levam dinheiro, roupas, celulares e computadores", afirma Ávila.

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Na fuga para São Mateus, os suspeitos furaram o bloqueio feito pelas polícias Militar, Civil e Penal, na cidade de Pinheiros. Desde os primeiros furtos, em janeiro, as polícias vêm investigando e monitorando a quadrilha. Desta vez, os policiais conseguiram rastrear os suspeitos e realizar a prisão em flagrante.

Foram recuperados:

- 1 Fiat Bravo de cor branca;

- 5 aparelhos de telefone celular;

- 1 Simulacro de arma de fogo

- R$181,00;

- Roupas, bijuterias , relógios e sandálias;

- 1 chave utilizada para o arrombamento das portas das lojas.



Em conversa com o repórter Eduardo Dias , da TV Gazeta Norte, Selma Roque Pereira Caliari, proprietária de um dos supermercados furtados, relatou a falta de segurança vivida nos últimos meses em Montanha. "A insegurança está muito grande. Esse foi o terceiro assalto em menos de um mês. Nós temos um outro supermercado no distrito de Vinhático, que estava sem câmeras e sem alarme. Lá nos fomos roubados duas vezes em janeiro, no primeiro o prejuízo foi de R$ 20 mil e no segundo o prejuízo foi de R$ 10 mil. Nesse terceiro roubo, na madrugada de terça, roubaram dinheiro de três caixas e alguns aparelhos de celular. O prejuízo foi de R$ 2 mil. Os comerciantes estão se juntando, vamos fazer um ofício e levar na prefeitura, pedindo para que eles façam alguma coisa para aumentar nossa segurança", afirma.