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Muniz Freire

Família é detida por tráfico de drogas em cidade no Sul do ES

A polícia autuou em flagrante um casal por tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de corrupção de menores,. A filha da mulher, uma adolescente de 15 anos, também foi apreendida por auxiliar o casal na venda dos entorpecentes
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

05 fev 2021 às 13:22

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 13:22

O casal foi autuado em flagrante por corrupção de menores, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas
Família é detida por tráfico de drogas em Muniz Freire Crédito: Polícia Civil
Um casal – um homem de 27 e uma mulher de 32 – investigado por tráfico de drogas foi detido nesta quarta-feira (3) em uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo. A filha da mulher, uma adolescente de 15 anos, também foi apreendida por auxiliar o casal na venda dos entorpecentes.
Segundo o delegado Bruno Alves, as investigações duraram cerca de dois meses. "Os investigados foram alvo de operação policial, no mesmo município, no final de 2019, ocasião em que foram presos preventivamente e ainda respondem ao processo por tráfico de drogas. Com a saída da prisão, voltaram a comercializar drogas e, novamente foram presos, desta vez, em flagrante delito. A adolescente, segundo as investigações, é corrompida pelo casal para auxiliar no comércio de drogas", disse.
Durante a operação, foram apreendidos 23 papelotes de cocaína, 14 buchas de maconha, 13 pedras de crack, 50 gramas de ácido bórico, utilizado para mistura, R$ 848,00 em espécie e seis telefones celulares. O ponto de venda de drogas funcionava em uma residência há poucos metros de uma escola municipal e a vizinhança havia percebido a intensa movimentação de usuários de drogas que frequentavam o local.
No momento da prisão, a polícia informou haver outras três crianças na residência com as idades de 5, 7 e 10 anos, respectivamente. A equipe percebeu que a mãe das crianças entrou no banheiro com uma das crianças e com uma bolsa cheia de drogas.
“O que nos chama atenção é a vulnerabilidade social desta família, o que irá demandar a ação de outros equipamentos municipais e estaduais para que haja a continuidade do acompanhamento destas crianças e da adolescente, em busca de minimizar os impactos sociais e psicológicos suportados por elas devido à exposição ao contexto criminoso praticado pelos pais. Caso contrário, a probabilidade de no futuro trilharem os caminhos do crime é grande, infelizmente", pontuou o delegado.
O casal foi autuado em flagrante por corrupção de menores, tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, com aumento de pena por praticar próximo de estabelecimento público de ensino e por envolver e atingir criança e adolescente. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
A adolescente de 15 anos foi autuada pela prática de ato infracional análogo ao tráfico de drogas e foi liberada ao responsável legal e será apresentada ao Ministério Público para análise de eventuais representações pela aplicação de medida socioeducativa.
O delegado destacou que a participação da comunidade é crucial para o combate ao tráfico de drogas no Estado. “Reforçamos também a importância da participação da comunidade local na promoção da segurança pública, sobretudo através do fornecimento de informações e denúncias anônimas, por intermédio do 181 e 190”, frisou.

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