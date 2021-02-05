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Violência

Homem é baleado e morre após confronto com a polícia na Serra

De acordo com a Polícia Militar, o homem estava no banco carona de uma moto e atirou contra os policiais durante uma perseguição no bairro Novo Horizonte, na noite desta quinta-feira (4)

Publicado em 

05 fev 2021 às 12:42

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 12:42

  • Do G1/ES

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem morreu após ser baleado por policiais militares durante um confronto no bairro Novo Horizonte, na Serra, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (4). De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe fazia um patrulhamento preventivo na região quando os policiais avistaram dois homens em uma moto. Ainda segundo informações da PM, ao notarem a viatura, eles tentaram fugir em alta velocidade, mas foram perseguidos pelos policiais.

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Segundo a PM, chegando perto de uma praça do bairro, o carona e o piloto da moto atiraram contra os policiais.  Em seguida, os policiais também atiraram para revidar o ataque.
Durante o confronto, o suspeito que estava no banco do carona, que não teve a idade e o nome informados, teria saltado da moto com uma arma em punho e foi atingido pelos disparos.
O homem foi socorrido e levado pelos próprios militares ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra, mas morreu enquanto recebia atendimento. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.
Com o homem, segundo a PM, foi apreendida uma pistola. A arma foi entregue na 3ª Delegacia Regional. Já o homem que pilotava a moto conseguiu fugir e não foi localizado.
Segundo a Polícia Civil, a arma será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com a munição. O crime será investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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