Homem é baleado e morre após confronto com a polícia na Serra

Do G1/ES

Viatura da Polícia Militar Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem morreu após ser baleado por policiais militares durante um confronto no bairro Novo Horizonte, na Serra, na Grande Vitória, na noite desta quinta-feira (4). De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe fazia um patrulhamento preventivo na região quando os policiais avistaram dois homens em uma moto. Ainda segundo informações da PM, ao notarem a viatura, eles tentaram fugir em alta velocidade, mas foram perseguidos pelos policiais.

Segundo a PM, chegando perto de uma praça do bairro, o carona e o piloto da moto atiraram contra os policiais. Em seguida, os policiais também atiraram para revidar o ataque.

Durante o confronto, o suspeito que estava no banco do carona, que não teve a idade e o nome informados, teria saltado da moto com uma arma em punho e foi atingido pelos disparos.

O homem foi socorrido e levado pelos próprios militares ao Hospital Jayme dos Santos Neves, também na Serra, mas morreu enquanto recebia atendimento. O corpo dele foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória.

Com o homem, segundo a PM, foi apreendida uma pistola. A arma foi entregue na 3ª Delegacia Regional. Já o homem que pilotava a moto conseguiu fugir e não foi localizado.