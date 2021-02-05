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"Ordenava matar"

Polícia prende chefe do tráfico de drogas do bairro Romão, em Vitória

Lucas Madashy Goes Vieira é apontado como o responsável por um triplo homicídio; mandado de prisão contra ele foi cumprido em Vila Velha nesta sexta-feira (5)
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

05 fev 2021 às 16:38

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:38

Lucas Madashy Goes Vieira, de 22 anos, é suspeito de vários homicídios e de chefiar tráfico no Morro do Romão
Lucas Madashy Goes Vieira, de 22 anos, é suspeito de vários homicídios e de chefiar tráfico no Morro do Romão Crédito: Divulgação
O jovem apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Romão, em Vitória, foi preso preventivamente na tarde desta sexta-feira (5), no bairro Glória, em Vila Velha. Identificado como Lucas Madashy Goes Vieira, de 22 anos, ele era alvo de um mandado de prisão em uma investigação feita pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da Capital.
De acordo com a Polícia Civil, a busca por ele teve origem no inquérito policial que investigou um triplo homicídio ocorrido no dia 17 de março do ano passado, na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Na ocasião, três vítimas foram alvo de disparos de arma de fogo. Uma delas morreu e as outras duas ficaram feridas.
"É uma prisão extremamente importante, de um elemento que comanda o tráfico de drogas no Morro do Romão e tem contra ele várias informações de ordens de matar"
José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil
Além do crime que originou o mandado de prisão, o jovem é suspeito de ser o autor de dois assassinatos neste ano. O primeiro deles no dia 9 de janeiro, que vitimou Elizeu Rangel Muniz, no bairro Cruzamento, em Vila Velha; e o segundo no último dia 21, vitimando Joilson Estevão Teixeira, no bairro Santa Martha, na Capital.
armadilha que por pouco não atingiu um policial durante uma missão no Morro do Romão também seria de autoria de Lucas Madashy. "Isso ocorreu no dia 12 de janeiro, com a Polícia Militar. O policial pisou em um fio, que acionou uma arma caseira. Esse rapaz preso hoje (5) é o principal articulador dessa situação", garantiu o delegado titular da DHPP, Marcelo Cavalcanti.
"Com essa prisão a gente visa uma redução de homicídios. É muito importante frisar que sempre que colocamos atrás das grades uma pessoa dessas, a gente diminui a sensação de impunidade"
Marcelo Cavalcanti - Delegado à frente da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
De acordo com informações passadas em uma coletiva de imprensa, realizada no final da tarde desta sexta-feira (5), o criminoso foi preso enquanto estava indo fazer tratamento odontológico em uma clínica de Vila Velha. "Por meio do trabalho de inteligência, conseguimos interceptar o atendimento e fazer a prisão", disse o delegado.
Apesar do êxito com a prisão de Lucas Madashy, a polícia acredita que a facção criminosa que atua no Morro do Romão deve se reorganizar e, assim, continuar com a guerra contra o Morro do Cruzamento. No entanto, a Polícia Civil garante que as investigações também continuam. "Nós não vamos parar e só sossegamos quando pegarmos esses elementos", afirmou Marcelo.

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