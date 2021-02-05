Polícia prende chefe do tráfico de drogas do bairro Romão, em Vitória

Lucas Madashy Goes Vieira, de 22 anos, é suspeito de vários homicídios e de chefiar tráfico no Morro do Romão Crédito: Divulgação

O jovem apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro do Romão, em Vitória , foi preso preventivamente na tarde desta sexta-feira (5), no bairro Glória, em Vila Velha . Identificado como Lucas Madashy Goes Vieira, de 22 anos, ele era alvo de um mandado de prisão em uma investigação feita pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa ( DHPP ) da Capital.

De acordo com a Polícia Civil , a busca por ele teve origem no inquérito policial que investigou um triplo homicídio ocorrido no dia 17 de março do ano passado, na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Na ocasião, três vítimas foram alvo de disparos de arma de fogo. Uma delas morreu e as outras duas ficaram feridas.

"É uma prisão extremamente importante, de um elemento que comanda o tráfico de drogas no Morro do Romão e tem contra ele várias informações de ordens de matar" José Darcy Arruda - Delegado-geral da Polícia Civil

Além do crime que originou o mandado de prisão, o jovem é suspeito de ser o autor de dois assassinatos neste ano. O primeiro deles no dia 9 de janeiro, que vitimou Elizeu Rangel Muniz, no bairro Cruzamento, em Vila Velha; e o segundo no último dia 21, vitimando Joilson Estevão Teixeira, no bairro Santa Martha, na Capital.

"Com essa prisão a gente visa uma redução de homicídios. É muito importante frisar que sempre que colocamos atrás das grades uma pessoa dessas, a gente diminui a sensação de impunidade" Marcelo Cavalcanti - Delegado à frente da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória

De acordo com informações passadas em uma coletiva de imprensa, realizada no final da tarde desta sexta-feira (5), o criminoso foi preso enquanto estava indo fazer tratamento odontológico em uma clínica de Vila Velha. "Por meio do trabalho de inteligência, conseguimos interceptar o atendimento e fazer a prisão", disse o delegado.