PM encontra carro roubado de mulher baleada em assalto no Sul do ES

A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 pelo Disque-Denúncia. As informações podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

Ao estacionar o carro, a mulher foi abordada por um homem armado que pediu a chave do veículo. Após entregar a chave, ela correu e foi baleada. A bala atingiu o ombro da vítima, que foi levada ao Pronto Atendimento (UPA) e depois transferida para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. Ela recebeu alta médica ainda na quinta-feira.