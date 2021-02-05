Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Violência

PM encontra carro roubado de mulher baleada em assalto no Sul do ES

Vítima levou um tiro no obro durante o assalto, em Marataízes. Carro foi encontrado na cidade vizinha, em Itapemirim. Os bandidos foram identificados, mas não foram presos ainda
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 fev 2021 às 19:49

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 19:49

Fiat Toro roubado em um assalto a uma mulher, de 38 anos, na manhã quinta-feira (4), em Marataíze
Fiat Toro roubado em um assalto a uma mulher, de 38 anos, na manhã quinta-feira (4), em Marataíze Crédito: Divulgação
Um Fiat Toro roubado em um assalto a uma mulher, de 38 anos, na manhã de quinta-feira (4), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi localizado pela Polícia Militar durante a noite. O crime aconteceu no bairro Barra de Itapemirim, logo após a vítima estacionar o veículo perto de uma praça. A mulher foi baleada e socorrida para o Pronto Atendimento do município.
O carro foi encontrado à noite, abandonado na localidade de Campo Acima, na cidade vizinha de Itapemirim. O veículo foi encaminhado à delegacia de Itapemirim para perícia.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado por meio da delegacia de Marataízes. Os suspeitos do crime foram identificados, porém, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 pelo Disque-Denúncia. As informações podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.

O CASO

Ao estacionar o carro, a mulher foi abordada por um homem armado que pediu a chave do veículo. Após entregar a chave, ela correu e foi baleada. A bala atingiu o ombro da vítima, que foi levada ao Pronto Atendimento (UPA) e depois transferida para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. Ela recebeu alta médica ainda na quinta-feira.

Veja Também

Suspeito de cometer nove assassinatos é preso em Viana

Casos de violência atendidos pelo SUS serão comunicados à polícia no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Itapemirim Marataízes Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados