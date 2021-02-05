PM encontra carro roubado de mulher baleada em assalto no Sul do ES

Um Fiat Toro roubado em um assalto a uma mulher, de 38 anos, na manhã de quinta-feira (4), em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, foi localizado pela Polícia Militar durante a noite. O crime aconteceu no bairro Barra de Itapemirim, logo após a vítima estacionar o veículo perto de uma praça. A mulher foi baleada e socorrida para o Pronto Atendimento do município.
O carro foi encontrado à noite, abandonado na localidade de Campo Acima, na cidade vizinha de Itapemirim. O veículo foi encaminhado à delegacia de Itapemirim para perícia.
Segundo a Polícia Civil, o caso segue sendo investigado por meio da delegacia de Marataízes. Os suspeitos do crime foram identificados, porém, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A PC destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181 pelo Disque-Denúncia. As informações podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.
O CASO
Ao estacionar o carro, a mulher foi abordada por um homem armado que pediu a chave do veículo. Após entregar a chave, ela correu e foi baleada. A bala atingiu o ombro da vítima, que foi levada ao Pronto Atendimento (UPA) e depois transferida para o Hospital Evangélico Litoral Sul, em Itapemirim. Ela recebeu alta médica ainda na quinta-feira.